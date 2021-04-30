***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.286.944 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.009.237
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.362.829 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-82.749
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.280.080
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.997.497 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.472
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
263.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-132.251.079
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-138.369.563 0
Alınan Faiz
82.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
138.569.783 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 151.023.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -12.453.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
282.839 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
282.839 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 282.839
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 282.969
Diğer Alacaklar
6 9.472
Finansal Varlıklar
9 134.531.159
TOPLAM VARLIKLAR
134.823.600 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 263.054
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
263.054 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
134.560.546 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-4.009.237
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 151.023.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -12.453.217
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
134.560.546 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 82.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -342.806
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.280.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.711
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.530.556 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.410.111
Saklama Ücretleri
8 -38.037
Denetim Ücretleri
8 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -13.021
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.485
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.478.681 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.009.237 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.009.237 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.009.237 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933286
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