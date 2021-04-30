***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.286.944 0Net Dönem Karı (Zararı)-4.009.237NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.362.829 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-82.749Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.280.080İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-131.997.497 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.472Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler263.054İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-132.251.079FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-138.369.563 0Alınan Faiz82.619FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI138.569.783 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 151.023.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -12.453.217YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)282.839 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)282.839 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 282.839Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 282.969Diğer Alacaklar6 9.472Finansal Varlıklar9 134.531.159TOPLAM VARLIKLAR134.823.600 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 263.054TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)263.054 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)134.560.546 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-4.009.237Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 151.023.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -12.453.217TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)134.560.546 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 82.619Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -342.806Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.280.080Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.711ESAS FAALİYET GELİRLERİ-2.530.556 0Yönetim Ücretleri8 -1.410.111Saklama Ücretleri8 -38.037Denetim Ücretleri8 -11.523Kurul Ücretleri8 -13.021Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.504Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.485ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.478.681 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.009.237 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-4.009.237 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-4.009.237 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933286BIST