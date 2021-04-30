***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.562.762 0Net Dönem Karı (Zararı)23.753.084 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-17.811.800 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-21.063.664 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.251.864 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-50.998.524 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.245.235 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-57.243.759 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-45.057.240 0Alınan Faiz19.494.478 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.791.843 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 548.337.708 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -463.545.865 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.229.081 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.229.081 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 59.229.081 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 60.798.267Finansal Varlıklar9 53.991.895TOPLAM VARLIKLAR114.790.162 0YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 98.903Diğer Borçlar6 6.146.332TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.245.235 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)108.544.927 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)23.753.084 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 548.337.708 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -463.545.865 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)108.544.927 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 19.494.478Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.971.977Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.251.864ESAS FAALİYET GELİRLERİ31.718.319 0Yönetim Ücretleri8 -1.733.945Saklama Ücretleri8 -137.785Denetim Ücretleri8 -11.523Kurul Ücretleri8 -35.002Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.929Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -6.042.051ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-7.965.235 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.753.084 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)23.753.084 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)23.753.084 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933288BIST