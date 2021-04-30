***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.562.762 0
Net Dönem Karı (Zararı)
23.753.084 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.811.800 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-21.063.664 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.251.864 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-50.998.524 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.245.235 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-57.243.759 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-45.057.240 0
Alınan Faiz
19.494.478 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.791.843 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 548.337.708 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -463.545.865 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.229.081 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.229.081 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 59.229.081 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 60.798.267
Finansal Varlıklar
9 53.991.895
TOPLAM VARLIKLAR
114.790.162 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 98.903
Diğer Borçlar
6 6.146.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.245.235 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.544.927 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.753.084 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 548.337.708 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -463.545.865 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
108.544.927 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 19.494.478
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.971.977
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.251.864
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.718.319 0
Yönetim Ücretleri
8 -1.733.945
Saklama Ücretleri
8 -137.785
Denetim Ücretleri
8 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -35.002
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.042.051
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.965.235 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.753.084 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.753.084 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.753.084 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933288
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