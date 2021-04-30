***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.066.048.692 -600.827.940Net Dönem Karı (Zararı)89.920.112 139.365.331NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-134.772.711 -168.667.869Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler0 -3.314.689Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-122.743.740 -165.099.762Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.028.971 -253.418İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER988.099.513 -737.319.836Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler519.073 -3.314.689Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.937.476 3.748.683İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler990.517.916 -737.753.830FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR943.246.914 -766.622.374Alınan Faiz122.801.778 165.794.434FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.263.554.537 713.052.828Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.380.063.062 2.102.691.827Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -2.643.617.599 -1.389.638.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.505.845 112.224.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-197.505.845 112.224.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 209.027.358 96.802.470DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 11.521.513 209.027.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.522.197 527.472Ters Repo Alacakları5.17 10.004.903 208.563.511Diğer Alacaklar5.015.616 5.534.689Finansal Varlıklar9 492.586.058 1.471.075.003TOPLAM VARLIKLAR509.128.774 1.685.700.675YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 268 2.627Diğer Borçlar6 8.211.068 11.146.185TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.211.336 11.148.812TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)500.917.438 1.674.551.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.674.551.863 822.133.704Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)89.920.112 139.365.331Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.380.063.062 2.102.691.827Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -2.643.617.599 -1.389.638.999TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)500.917.438 1.674.551.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 122.801.778 165.794.434Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.222.817 -5.697.970Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -12.028.971 -253.418Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler484.736 682.759ESAS FAALİYET GELİRLERİ116.480.360 160.525.805Yönetim Ücretleri8 -25.298.793 -20.020.594Saklama Ücretleri8 -803.938 -601.691Denetim Ücretleri8 -12.139 -10.927Kurul Ücretleri8 -165.572 -185.288Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -255.835 -289.793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -23.971 -52.181ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-26.560.248 -21.160.474ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.920.112 139.365.331NET DÖNEM KARI (ZARARI)89.920.112 139.365.331DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)89.920.112 139.365.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933301BIST