***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 14:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.066.048.692 -600.827.940
Net Dönem Karı (Zararı)
89.920.112 139.365.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-134.772.711 -168.667.869
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.314.689
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-122.743.740 -165.099.762
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.028.971 -253.418
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
988.099.513 -737.319.836
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
519.073 -3.314.689
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.937.476 3.748.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
990.517.916 -737.753.830
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
943.246.914 -766.622.374
Alınan Faiz
122.801.778 165.794.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.263.554.537 713.052.828
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.380.063.062 2.102.691.827
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -2.643.617.599 -1.389.638.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.505.845 112.224.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-197.505.845 112.224.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 209.027.358 96.802.470
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 11.521.513 209.027.358
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.522.197 527.472
Ters Repo Alacakları
5.17 10.004.903 208.563.511
Diğer Alacaklar
5.015.616 5.534.689
Finansal Varlıklar
9 492.586.058 1.471.075.003
TOPLAM VARLIKLAR
509.128.774 1.685.700.675
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 268 2.627
Diğer Borçlar
6 8.211.068 11.146.185
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.211.336 11.148.812
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
500.917.438 1.674.551.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.674.551.863 822.133.704
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
89.920.112 139.365.331
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.380.063.062 2.102.691.827
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -2.643.617.599 -1.389.638.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
500.917.438 1.674.551.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 122.801.778 165.794.434
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.222.817 -5.697.970
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -12.028.971 -253.418
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
484.736 682.759
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
116.480.360 160.525.805
Yönetim Ücretleri
8 -25.298.793 -20.020.594
Saklama Ücretleri
8 -803.938 -601.691
Denetim Ücretleri
8 -12.139 -10.927
Kurul Ücretleri
8 -165.572 -185.288
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -255.835 -289.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.971 -52.181
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.560.248 -21.160.474
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.920.112 139.365.331
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
89.920.112 139.365.331
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
89.920.112 139.365.331
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933301
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