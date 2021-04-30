***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 13:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.288.732 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.102.603 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.766.168 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.766.235 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
67 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
186.062 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
186.129 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.522.497 0
Alınan Faiz
1.766.235 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.102.603 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 55.386.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -65.488.603 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.129 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.129 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 186.129 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 186.129 0
TOPLAM VARLIKLAR
186.129 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 186.129 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
186.129 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.102.603 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 55.386.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -65.488.603 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.766.235 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.570.697 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 67 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.336.999 5
BIST