***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.288.732 0Net Dönem Karı (Zararı)10.102.603 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.766.168 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.766.235 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler67 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER186.062 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler186.129 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-67 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.522.497 0Alınan Faiz1.766.235 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.102.603 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 55.386.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -65.488.603 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.129 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.129 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 186.129 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 186.129 0TOPLAM VARLIKLAR186.129 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 186.129 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)186.129 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.102.603 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 55.386.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -65.488.603 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.766.235 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 8.570.697 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 67 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ10.336.999 5BIST