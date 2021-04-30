***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.369.609 0Net Dönem Karı (Zararı)7.945.206 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.849.711 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.848.205 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.506 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.425.909 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.424.403 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.506 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.521.404 0Alınan Faiz1.848.205 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.945.206 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 62.841.555 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -70.786.761 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.424.403 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.424.403 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.424.403 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.424.403TOPLAM VARLIKLAR1.424.403 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 1.424.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.424.403 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)7.945.206Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 62.841.555Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -70.786.761TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.848.205Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 7.638.319Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.506ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.485.018 0Yönetim Ücretleri8 -76.298Saklama Ücretleri8 -29.444Denetim Ücretleri8 -10.315Kurul Ücretleri8 -5.933Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -99Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.417.724ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.539.813 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.945.205 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.945.205 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.945.205 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933330BIST