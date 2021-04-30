***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:09
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.058.757 -316.443.950
Net Dönem Karı (Zararı)
299.230.534 106.681.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.843.895 66.332.109
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-79.499.477 -21.812.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
54.655.582 88.144.157
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-372.889.056 -511.059.603
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19.532.029 12.945.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-392.421.085 -524.004.614
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-98.502.417 -338.045.682
Alınan Faiz
79.443.660 21.601.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.487.481 327.330.829
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 701.227.347 354.335.588
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -689.739.866 -27.004.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.571.276 10.886.879
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.571.276 10.886.879
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 13.042.822 2.155.943
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.471.546 13.042.822
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.527.536 13.042.995
Finansal Varlıklar
9 996.228.921 658.463.418
TOPLAM VARLIKLAR
1.001.756.457 671.506.413
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 0 12.573.559
Diğer Borçlar
6 32.680.904 575.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.680.904 13.148.875
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
969.075.553 658.357.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
658.357.538 224.344.897
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
299.230.534 106.681.812
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 701.227.347 354.335.588
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -689.739.866 -27.004.759
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
969.075.553 658.357.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 79.443.660 21.601.732
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 202.617.427 468.513
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 54.655.582 88.144.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.220.022 331.616
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
343.936.691 110.546.018
Yönetim Ücretleri
8 -11.111.599 -3.515.386
Saklama Ücretleri
8 -772.413 -242.984
Denetim Ücretleri
8 -12.118 -7.715
Kurul Ücretleri
8 -222.910 -79.383
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 0 -130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.587.117 -18.608
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-44.706.157 -3.864.206
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
299.230.534 106.681.812
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
299.230.534 106.681.812
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
299.230.534 106.681.812
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933334
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