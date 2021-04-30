***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.058.757 -316.443.950Net Dönem Karı (Zararı)299.230.534 106.681.812NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-24.843.895 66.332.109Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-79.499.477 -21.812.048Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler54.655.582 88.144.157İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-372.889.056 -511.059.603Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler19.532.029 12.945.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-392.421.085 -524.004.614FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-98.502.417 -338.045.682Alınan Faiz79.443.660 21.601.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.487.481 327.330.829Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 701.227.347 354.335.588Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -689.739.866 -27.004.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.571.276 10.886.879NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.571.276 10.886.879DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 13.042.822 2.155.943DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.471.546 13.042.822Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.527.536 13.042.995Finansal Varlıklar9 996.228.921 658.463.418TOPLAM VARLIKLAR1.001.756.457 671.506.413YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları6 0 12.573.559Diğer Borçlar6 32.680.904 575.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.680.904 13.148.875TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)969.075.553 658.357.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)658.357.538 224.344.897Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)299.230.534 106.681.812Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 701.227.347 354.335.588Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -689.739.866 -27.004.759TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)969.075.553 658.357.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 79.443.660 21.601.732Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 202.617.427 468.513Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 54.655.582 88.144.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.220.022 331.616ESAS FAALİYET GELİRLERİ343.936.691 110.546.018Yönetim Ücretleri8 -11.111.599 -3.515.386Saklama Ücretleri8 -772.413 -242.984Denetim Ücretleri8 -12.118 -7.715Kurul Ücretleri8 -222.910 -79.383Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 0 -130Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -32.587.117 -18.608ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-44.706.157 -3.864.206ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)299.230.534 106.681.812NET DÖNEM KARI (ZARARI)299.230.534 106.681.812DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)299.230.534 106.681.812http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933334BIST