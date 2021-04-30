***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.416.942 -1.218.629Net Dönem Karı (Zararı)15.263.060 36.507.578NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER6.611.351 23.704.297Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.457.385 -1.074.772Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler8.109.914 29.725.441Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-41.178 -4.946.372İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.852.473 -67.453.696Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler9.600 9.720İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-6.862.073 -67.463.416FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR15.021.938 -7.241.821Alınan Temettü41.178 4.946.372Alınan Faiz1.353.826 1.076.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.520.111 4.101.528Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.677.648 4.101.528Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.197.759 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.896.831 2.882.899NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.896.831 2.882.899DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.276.156 1.393.257DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 15.172.987 4.276.156Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.279.151 4.278.761Finansal Varlıklar9 94.427.242 95.675.083TOPLAM VARLIKLAR109.706.393 99.953.844YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 40.566 30.966TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)40.566 30.966TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)109.665.827 99.922.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)99.922.878 59.313.772Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.263.060 36.507.578Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.677.648 4.101.528Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -7.197.759 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)109.665.827 99.922.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 1.353.826 1.076.820Temettü Gelirleri41.178 4.946.372Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 6.107.721 987.095Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 8.109.914 29.725.441ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.612.639 36.735.728Yönetim Ücretleri8 -235.382 -155.609Saklama Ücretleri8 -58.498 -32.071Denetim Ücretleri8 -11.973 -6.738Kurul Ücretleri8 -19.322 -14.375Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -16.105 -9.731Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -8.299 -9.626ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-349.579 -228.150ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.263.060 36.507.578NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.263.060 36.507.578DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.263.060 36.507.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933342BIST