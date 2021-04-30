***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:26
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.416.942 -1.218.629
Net Dönem Karı (Zararı)
15.263.060 36.507.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.611.351 23.704.297
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.457.385 -1.074.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8.109.914 29.725.441
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-41.178 -4.946.372
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.852.473 -67.453.696
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9.600 9.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.862.073 -67.463.416
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
15.021.938 -7.241.821
Alınan Temettü
41.178 4.946.372
Alınan Faiz
1.353.826 1.076.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.520.111 4.101.528
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.677.648 4.101.528
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.197.759 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.896.831 2.882.899
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.896.831 2.882.899
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.276.156 1.393.257
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 15.172.987 4.276.156
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.279.151 4.278.761
Finansal Varlıklar
9 94.427.242 95.675.083
TOPLAM VARLIKLAR
109.706.393 99.953.844
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 40.566 30.966
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
40.566 30.966
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
109.665.827 99.922.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.922.878 59.313.772
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.263.060 36.507.578
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.677.648 4.101.528
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -7.197.759 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
109.665.827 99.922.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 1.353.826 1.076.820
Temettü Gelirleri
41.178 4.946.372
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 6.107.721 987.095
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 8.109.914 29.725.441
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.612.639 36.735.728
Yönetim Ücretleri
8 -235.382 -155.609
Saklama Ücretleri
8 -58.498 -32.071
Denetim Ücretleri
8 -11.973 -6.738
Kurul Ücretleri
8 -19.322 -14.375
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -16.105 -9.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.299 -9.626
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-349.579 -228.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.263.060 36.507.578
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.263.060 36.507.578
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.263.060 36.507.578
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933342
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