***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-345.273.440 -98.882.985
Net Dönem Karı (Zararı)
75.803.073 22.208.450
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-25.168.542 3.894.261
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.495.356 -9.040.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12.326.814 12.934.391
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-435.687.101 -131.657.257
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.980.570 162.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-467.667.671 -131.819.761
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-385.052.570 -105.554.546
Alınan Faiz
39.779.130 6.671.561
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.086.258 159.538.458
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 874.211.299 170.470.743
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -581.125.041 -10.932.285
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.187.182 60.655.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-52.187.182 60.655.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 60.676.193 20.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.489.011 60.676.193
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.573.806 63.044.762
Finansal Varlıklar
9 575.632.571 120.291.714
TOPLAM VARLIKLAR
584.206.377 183.336.476
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 14.189.846 0
Diğer Borçlar
6 17.962.897 172.173
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.152.743 172.173
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
552.053.634 183.164.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
183.164.303 1.417.395
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
75.803.073 22.208.450
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 874.211.299 170.470.743
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -581.125.041 -10.932.285
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
552.053.634 183.164.303
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 39.779.130 Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.142.793 47.116
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
98.157.179 23.774.815
Yönetim Ücretleri
8 -3.934.661 -1.400.150
Saklama Ücretleri
8 -373.971 -105.791
Denetim Ücretleri
8 -11.955 -7.928
Kurul Ücretleri
8 -114.763 -32.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.918.756 -20.064