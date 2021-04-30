***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-345.273.440 -98.882.985Net Dönem Karı (Zararı)75.803.073 22.208.450NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-25.168.542 3.894.261Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-37.495.356 -9.040.130Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12.326.814 12.934.391İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-435.687.101 -131.657.257Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.980.570 162.504İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-467.667.671 -131.819.761FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-385.052.570 -105.554.546Alınan Faiz39.779.130 6.671.561FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI293.086.258 159.538.458Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 874.211.299 170.470.743Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -581.125.041 -10.932.285YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.187.182 60.655.473NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-52.187.182 60.655.473DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 60.676.193 20.720DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.489.011 60.676.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 8.573.806 63.044.762Finansal Varlıklar9 575.632.571 120.291.714TOPLAM VARLIKLAR584.206.377 183.336.476YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 14.189.846 0Diğer Borçlar6 17.962.897 172.173TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.152.743 172.173TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)552.053.634 183.164.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)183.164.303 1.417.395Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)75.803.073 22.208.450Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 874.211.299 170.470.743Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -581.125.041 -10.932.285TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)552.053.634 183.164.303Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 39.779.130 Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.142.793 47.116ESAS FAALİYET GELİRLERİ98.157.179 23.774.815Yönetim Ücretleri8 -3.934.661 -1.400.150Saklama Ücretleri8 -373.971 -105.791Denetim Ücretleri8 -11.955 -7.928Kurul Ücretleri8 -114.763 -32.432Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -17.918.756 -20.064