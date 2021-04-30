***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.875.540 0Net Dönem Karı (Zararı)-3.096.013NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.152.514 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-46.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.105.868İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-89.673.575 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler183.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-89.856.912FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-94.922.102 0Alınan Faiz46.562FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI95.062.514 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 106.887.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -11.824.486YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.974 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.974 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 186.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 187.058Finansal Varlıklar9 91.962.780TOPLAM VARLIKLAR92.149.838 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 183.337TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)183.337 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.966.501 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.096.013Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 106.887.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -11.824.486TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)91.966.501 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 46.562Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -10.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -2.105.868ESAS FAALİYET GELİRLERİ-2.069.895 0Yönetim Ücretleri8 -973.724Saklama Ücretleri8 -26.708Denetim Ücretleri8 -11.523Kurul Ücretleri8 -9.020Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.692Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.451ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.026.118 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.096.013 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.096.013 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.096.013 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933283BIST