***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 14:18
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.875.540 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.096.013
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.152.514 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-46.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.105.868
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-89.673.575 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
183.337
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-89.856.912
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-94.922.102 0
Alınan Faiz
46.562
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
95.062.514 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 106.887.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.824.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.974 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
186.974 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 186.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 187.058
Finansal Varlıklar
9 91.962.780
TOPLAM VARLIKLAR
92.149.838 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 183.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
183.337 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.966.501 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.096.013
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 106.887.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.824.486
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.966.501 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 46.562
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -10.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -2.105.868
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.069.895 0
Yönetim Ücretleri
8 -973.724
Saklama Ücretleri
8 -26.708
Denetim Ücretleri
8 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -9.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.451
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.026.118 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.096.013 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.096.013 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.096.013 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933283
BIST