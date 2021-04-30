***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.827.641 67.391.264
Net Dönem Karı (Zararı)
72.062.236 39.259.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-50.539.217 -37.390.939
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-52.832.594 -39.184.482
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.655.252 1.793.543
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-361.875 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-121.974.496 28.373.864
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.255.046 1.329.449
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
94.254 17.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-112.813.704 27.027.315
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-100.451.477 30.242.570
Alınan Temettü
361.875 0
Alınan Faiz
54.261.961 37.148.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
513.557.930 57.097.674
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 513.557.930 57.097.674
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
467.730.289 124.488.938
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
467.730.289 124.488.938
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 215.353.909 90.864.971
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 683.084.198 215.353.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 684.066.814 31.208.242
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
9.474.448 485.502
Ters Repo Alacakları
17 0 186.557.650
Diğer Alacaklar
6 266.100 0
Finansal Varlıklar
9 110.195.690 37.238
TOPLAM VARLIKLAR
804.003.052 218.288.632
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 2.350
Diğer Borçlar
6 135.531 38.927
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.531 41.277
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
803.867.521 218.247.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
218.247.355 121.890.036
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
72.062.236 39.259.645
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 513.557.930 57.097.674
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
803.867.521 218.247.355
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 54.261.961 37.148.694
Temettü Gelirleri
361.875 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 16.404.669 1.145.707
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.655.252 1.793.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.193 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
73.705.950 40.087.944
Yönetim Ücretleri
8 -634.004 -213.330
Saklama Ücretleri
8 -190.760 -40.242
Denetim Ücretleri
8 -11.973 -6.738
Kurul Ücretleri
8 -132.222 -40.843
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -568.541 -514.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -106.214 -12.522
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.643.714 -828.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.062.236 39.259.645
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
72.062.236 39.259.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
72.062.236 39.259.645
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933364
BIST