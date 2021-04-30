***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.827.641 67.391.264Net Dönem Karı (Zararı)72.062.236 39.259.645NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-50.539.217 -37.390.939Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-52.832.594 -39.184.482Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.655.252 1.793.543Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-361.875 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-121.974.496 28.373.864Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.255.046 1.329.449Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler94.254 17.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-112.813.704 27.027.315FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-100.451.477 30.242.570Alınan Temettü361.875 0Alınan Faiz54.261.961 37.148.694FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI513.557.930 57.097.674Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 513.557.930 57.097.674Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)467.730.289 124.488.938NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)467.730.289 124.488.938DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 215.353.909 90.864.971DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 683.084.198 215.353.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 684.066.814 31.208.242Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri9.474.448 485.502Ters Repo Alacakları17 0 186.557.650Diğer Alacaklar6 266.100 0Finansal Varlıklar9 110.195.690 37.238TOPLAM VARLIKLAR804.003.052 218.288.632YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 2.350Diğer Borçlar6 135.531 38.927TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)135.531 41.277TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)803.867.521 218.247.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)218.247.355 121.890.036Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)72.062.236 39.259.645Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 513.557.930 57.097.674Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)803.867.521 218.247.355Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 54.261.961 37.148.694Temettü Gelirleri361.875 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 16.404.669 1.145.707Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.655.252 1.793.543Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22.193 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ73.705.950 40.087.944Yönetim Ücretleri8 -634.004 -213.330Saklama Ücretleri8 -190.760 -40.242Denetim Ücretleri8 -11.973 -6.738Kurul Ücretleri8 -132.222 -40.843Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -568.541 -514.624Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -106.214 -12.522ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.643.714 -828.299ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.062.236 39.259.645NET DÖNEM KARI (ZARARI)72.062.236 39.259.645DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)72.062.236 39.259.645http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933364BIST