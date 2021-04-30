***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.962.701 -37.188.751Net Dönem Karı (Zararı)4.978.359 4.744.082NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.046.515 -3.737.310Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.120.942 -4.508.334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.074.427 771.024İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.015.487 -42.797.112Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler10.000 -176.054Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler85.058 94.624İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.110.545 -42.715.682FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-26.083.643 -41.790.340Alınan Faiz9.120.942 4.601.589FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.999.997 24.999.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 16.999.997 24.999.997Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.296 -12.188.754NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.296 -12.188.754DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 109.904 12.298.658DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 147.200 109.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 147.200 109.904Diğer Alacaklar6 166.054 176.054Finansal Varlıklar9 58.535.978 50.070.097Diğer Varlıklar6 VE 10 13.582.481 12.244TOPLAM VARLIKLAR72.431.713 50.368.299YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 214.403 129.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)214.403 129.345TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)72.217.310 50.238.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)50.238.954 20.494.875Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.978.359 4.744.082Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 16.999.997 24.999.997Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)72.217.310 50.238.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.120.942 4.601.589Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.566.955 360.273Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.074.427 771.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.389 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.629.803 5.732.886Yönetim Ücretleri8 -1.265.155 -627.107Saklama Ücretleri8 -47.197 -20.187Denetim Ücretleri8 -11.531 -19.699Kurul Ücretleri8 -13.186 -7.757Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -8.995 -1.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -305.380 -312.486ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.651.444 -988.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.978.359 4.744.082NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.978.359 4.744.082DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.978.359 4.744.082http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933376BIST