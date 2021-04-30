***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.962.701 -37.188.751
Net Dönem Karı (Zararı)
4.978.359 4.744.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.046.515 -3.737.310
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.120.942 -4.508.334
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.074.427 771.024
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.015.487 -42.797.112
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.000 -176.054
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
85.058 94.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.110.545 -42.715.682
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.083.643 -41.790.340
Alınan Faiz
9.120.942 4.601.589
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.999.997 24.999.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.999.997 24.999.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.296 -12.188.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.296 -12.188.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 109.904 12.298.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 147.200 109.904
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 147.200 109.904
Diğer Alacaklar
6 166.054 176.054
Finansal Varlıklar
9 58.535.978 50.070.097
Diğer Varlıklar
6 VE 10 13.582.481 12.244
TOPLAM VARLIKLAR
72.431.713 50.368.299
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 214.403 129.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
214.403 129.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
72.217.310 50.238.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.238.954 20.494.875
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.978.359 4.744.082
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 16.999.997 24.999.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
72.217.310 50.238.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.120.942 4.601.589
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -4.566.955 360.273
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.074.427 771.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.389 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.629.803 5.732.886
Yönetim Ücretleri
8 -1.265.155 -627.107
Saklama Ücretleri
8 -47.197 -20.187
Denetim Ücretleri
8 -11.531 -19.699
Kurul Ücretleri
8 -13.186 -7.757
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -8.995 -1.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -305.380 -312.486
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.651.444 -988.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.978.359 4.744.082
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.978.359 4.744.082
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.978.359 4.744.082
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933376
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