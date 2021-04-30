Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.04.2021 15:57



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.906.729 6.121.001
Net Dönem Karı (Zararı)
10.507.179 6.112.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.469.086 -6.734.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.356.346 -6.882.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.887.260 147.212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-86.431.040 8.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.159 155.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.335.881 -147.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.392.947 -613.907
Alınan Temettü
3
Alınan Faiz
5.486.218 6.734.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.284.486 80.695.964
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 110.882.036 202.182.056
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -107.597.550 -121.486.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.622.243 86.816.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.622.243 86.816.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 86.816.965 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.194.722 86.816.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.212.063 14.441.895
Ters Repo Alacakları
5 0 72.522.283
Finansal Varlıklar
9 82.448.621 0
TOPLAM VARLIKLAR
100.660.684 86.964.178
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 914
Diğer Borçlar
6 60.318 154.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.318 155.477
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.600.366 86.808.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.808.701 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.507.179 6.112.737
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 110.882.036 202.182.056
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -107.597.550 -121.486.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.600.366 86.808.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 5.486.218 6.734.905
Temettü Gelirleri
3
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.768.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.887.260 147.212
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.141.997 6.882.120
Yönetim Ücretleri
8 -521.986 -651.948
Saklama Ücretleri
8
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:541.402
Değişim :  0,06% |  0,87
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.406 En Düşük
1.396
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,32 14.270.123 % 10,00  
INTEM 44,26 8.525.662 % 9,99  
MERIT 253,30 1.265.924 % 9,99  
KSTUR 292,00 823.203 % 9,98  
PRKME 5,63 24.247.558 % 9,96  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 8,2708 8,2751 % 0,88  
Euro 9,9940 10,0223 % 0,59  
Sterlin 11,4339 11,4913 % 0,31  
Frank 9,0366 9,0910 % 0,58  
Riyal 2,1963 2,2073 % 0,75  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 -1,44  
Altın Gr. 470 470 2,75  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,15 26,18 0,06  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,06  
B. Petrol 66,73 66,73 -1,32  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru