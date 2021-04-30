***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-71.906.729 6.121.001Net Dönem Karı (Zararı)10.507.179 6.112.737NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.469.086 -6.734.909Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.356.346 -6.882.118Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.887.260 147.212Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-86.431.040 8.265Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-95.159 155.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-86.335.881 -147.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-77.392.947 -613.907Alınan TemettüAlınan Faiz5.486.218 6.734.905FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.284.486 80.695.964Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 110.882.036 202.182.056Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -107.597.550 -121.486.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.622.243 86.816.965NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-68.622.243 86.816.965DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 86.816.965 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.194.722 86.816.965Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 18.212.063 14.441.895Ters Repo Alacakları5 0 72.522.283Finansal Varlıklar9 82.448.621 0TOPLAM VARLIKLAR100.660.684 86.964.178YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 914Diğer Borçlar6 60.318 154.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)60.318 155.477TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)100.600.366 86.808.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)86.808.701 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10.507.179 6.112.737Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 110.882.036 202.182.056Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -107.597.550 -121.486.092TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)100.600.366 86.808.701Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.486.218 6.734.905Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.768.519Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.887.260 147.212ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.141.997 6.882.120Yönetim Ücretleri8 -521.986 -651.948Saklama Ücretleri