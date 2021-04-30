***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.906.729 6.121.001
Net Dönem Karı (Zararı)
10.507.179 6.112.737
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.469.086 -6.734.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.356.346 -6.882.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.887.260 147.212
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-86.431.040 8.265
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-95.159 155.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.335.881 -147.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-77.392.947 -613.907
Alınan Temettü
3
Alınan Faiz
5.486.218 6.734.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.284.486 80.695.964
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 110.882.036 202.182.056
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -107.597.550 -121.486.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.622.243 86.816.965
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-68.622.243 86.816.965
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 86.816.965 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.194.722 86.816.965
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.212.063 14.441.895
Ters Repo Alacakları
5 0 72.522.283
Finansal Varlıklar
9 82.448.621 0
TOPLAM VARLIKLAR
100.660.684 86.964.178
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 914
Diğer Borçlar
6 60.318 154.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
60.318 155.477
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
100.600.366 86.808.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
86.808.701 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.507.179 6.112.737
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 110.882.036 202.182.056
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -107.597.550 -121.486.092
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
100.600.366 86.808.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 5.486.218 6.734.905
Temettü Gelirleri
3
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.768.519
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.887.260 147.212
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.141.997 6.882.120
Yönetim Ücretleri
8 -521.986 -651.948
Saklama Ücretleri
8