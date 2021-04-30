***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 16:06
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-89.913.498 0
Net Dönem Karı (Zararı)
43.962.339 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-20.235.923 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.453.463 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.217.540 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-140.863.627 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.269.939
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.614 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-138.638.302 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-117.137.211 0
Alınan Temettü
59.675 0
Alınan Faiz
27.164.038 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.931.021 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 470.566.948 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -351.635.927 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.017.523 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.017.523 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 29.017.523 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 29.247.273 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.267.985
Finansal Varlıklar
131.420.762
Diğer Varlıklar
1.954
TOPLAM VARLIKLAR
162.937.974 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 44.614 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.614 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
162.893.360 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.962.339 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 470.566.948 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -351.635.927 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
162.893.360 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 27.164.038 0
Temettü Gelirleri
59.675 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10.622.495 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.217.540 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.063.748 0
Yönetim Ücretleri
8 -331.394 0
Saklama Ücretleri
8 -119.176 0
Denetim Ücretleri
8 -11.523 0
Kurul Ücretleri
8 -45.068 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -542.989 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -51.259 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.101.409 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.962.339 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.962.339 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.962.339 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933389
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