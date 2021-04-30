***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-89.913.498 0Net Dönem Karı (Zararı)43.962.339 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-20.235.923 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-27.453.463 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.217.540 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-140.863.627 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.269.939Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.614 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-138.638.302 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-117.137.211 0Alınan Temettü59.675 0Alınan Faiz27.164.038 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI118.931.021 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 470.566.948 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -351.635.927 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.017.523 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.017.523 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 29.017.523 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 29.247.273 0Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri2.267.985Finansal Varlıklar131.420.762Diğer Varlıklar1.954TOPLAM VARLIKLAR162.937.974 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 44.614 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.614 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)162.893.360 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.962.339 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 470.566.948 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -351.635.927 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)162.893.360 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 27.164.038 0Temettü Gelirleri59.675 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10.622.495 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.217.540 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.063.748 0Yönetim Ücretleri8 -331.394 0Saklama Ücretleri8 -119.176 0Denetim Ücretleri8 -11.523 0Kurul Ücretleri8 -45.068 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -542.989 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -51.259 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.101.409 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.962.339 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.962.339 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.962.339 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933389BIST