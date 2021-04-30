***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.001.965 -109.000.000Net Dönem Karı (Zararı)8.813.053 -1.906NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.710.451 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-613.266 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.097.185İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER7.288.260 -108.998.094Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler97.708 1.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler7.190.552 -109.000.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.390.862 -109.000.000Alınan Faiz611.103 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.527.719 109.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 690.453 109.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -5.218.172 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.474.246 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.474.246 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.474.246 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.476.409 0Finansal Varlıklar7.506.637 0Diğer Varlıklar101.399.996 109.000.000TOPLAM VARLIKLAR113.383.042 109.000.000YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 99.614 1.906TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.614 1.906TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)113.283.428 108.998.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)108.998.094 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)8.813.053 -1.906Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 690.453 109.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -5.218.172 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)113.283.428 108.998.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 611.103 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar1.790 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -7.097.185 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18.612.579ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.128.287 0Yönetim Ücretleri8 -346.822 -1.788Saklama Ücretleri8 -13.058 0Denetim Ücretleri8 -28.153 0Kurul Ücretleri8 -28.470 -118Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -37.446 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.861.285 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.315.234 -1.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.813.053 -1.906NET DÖNEM KARI (ZARARI)8.813.053 -1.906DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)8.813.053 -1.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933390BIST