***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 16:07
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.001.965 -109.000.000
Net Dönem Karı (Zararı)
8.813.053 -1.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.710.451 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-613.266 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.097.185
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
7.288.260 -108.998.094
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
97.708 1.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.190.552 -109.000.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.390.862 -109.000.000
Alınan Faiz
611.103 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.527.719 109.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 690.453 109.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.218.172 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.474.246 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.474.246 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.474.246 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.476.409 0
Finansal Varlıklar
7.506.637 0
Diğer Varlıklar
101.399.996 109.000.000
TOPLAM VARLIKLAR
113.383.042 109.000.000
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 99.614 1.906
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.614 1.906
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
113.283.428 108.998.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
108.998.094 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
8.813.053 -1.906
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 690.453 109.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.218.172 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
113.283.428 108.998.094
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 611.103 0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
1.790 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.097.185 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.612.579
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.128.287 0
Yönetim Ücretleri
8 -346.822 -1.788
Saklama Ücretleri
8 -13.058 0
Denetim Ücretleri
8 -28.153 0
Kurul Ücretleri
8 -28.470 -118
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -37.446 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.861.285 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.315.234 -1.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.813.053 -1.906
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.813.053 -1.906
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.813.053 -1.906
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933390
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