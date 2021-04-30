***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.070.874 16.711.933Net Dönem Karı (Zararı)2.434.503 17.393.986NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER181.254 -18.766.400Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.474.501 -18.780.233Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.655.755 13.833İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.020.546 -686.473Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-846.748 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-33.579 63.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.140.219 -750.187FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-404.789 -2.058.887Alınan Faiz1.475.663 18.770.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.852.705 13.772.773Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 22.320.687 378.198.464Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -45.173.392 -364.425.691YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.781.831 30.484.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.781.831 30.484.706DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 30.484.706 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 8.702.875 30.484.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 8.711.126 484.844Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri846.748 0Ters Repo Alacakları5 0 30.009.275Finansal Varlıklar9 1.220.818 736.354TOPLAM VARLIKLAR10.778.692 31.230.473YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 378Diğer Borçlar6 30.135 63.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.135 63.714TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.748.557 31.166.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)31.166.759 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.434.503 17.393.986Katılma Payı İ