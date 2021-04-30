***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 16:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.070.874 16.711.933
Net Dönem Karı (Zararı)
2.434.503 17.393.986
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
181.254 -18.766.400
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.474.501 -18.780.233
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.655.755 13.833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.020.546 -686.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-846.748 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-33.579 63.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.140.219 -750.187
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-404.789 -2.058.887
Alınan Faiz
1.475.663 18.770.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.852.705 13.772.773
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 22.320.687 378.198.464
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -45.173.392 -364.425.691
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.781.831 30.484.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.781.831 30.484.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 30.484.706 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 8.702.875 30.484.706
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 8.711.126 484.844
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
846.748 0
Ters Repo Alacakları
5 0 30.009.275
Finansal Varlıklar
9 1.220.818 736.354
TOPLAM VARLIKLAR
10.778.692 31.230.473
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 378
Diğer Borçlar
6 30.135 63.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.135 63.714
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.748.557 31.166.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
31.166.759 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.434.503 17.393.986
Katılma Payı İ