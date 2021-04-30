***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-630.927.535 0Net Dönem Karı (Zararı)263.122.548 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER86.877.384 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-57.157.727 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler144.035.111 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.038.085.173 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.249.093 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.068.334.266 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-688.085.241 0Alınan Faiz57.157.706 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI636.272.603 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.266.187.750 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -629.915.147 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.345.068 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.345.068 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.345.068 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.345.089 0Finansal Varlıklar9 924.299.155 0TOPLAM VARLIKLAR929.644.244 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 30.249.093 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.249.093 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)899.395.151 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)263.122.548 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.266.187.750 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -629.915.147 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)899.395.151 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 57.157.706 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 95.424.710 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 144.035.111 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.199.288 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ305.816.815 0Yönetim Ücretleri8 -12.515.217 0Saklama Ücretleri8 -667.298 0Denetim Ücretleri8 -11.523 0Kurul Ücretleri8 -203.491 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -29.296.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-42.694.267 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)263.122.548 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)263.122.548 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)263.122.548 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933415BIST