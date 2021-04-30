***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 16:31
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-630.927.535 0
Net Dönem Karı (Zararı)
263.122.548 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
86.877.384 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-57.157.727 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
144.035.111 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.038.085.173 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.249.093 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.068.334.266 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-688.085.241 0
Alınan Faiz
57.157.706 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
636.272.603 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.266.187.750 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -629.915.147 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.345.068 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.345.068 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.345.068 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.345.089 0
Finansal Varlıklar
9 924.299.155 0
TOPLAM VARLIKLAR
929.644.244 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 30.249.093 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.249.093 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
899.395.151 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
263.122.548 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.266.187.750 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -629.915.147 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
899.395.151 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 57.157.706 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 95.424.710 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 144.035.111 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.199.288 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
305.816.815 0
Yönetim Ücretleri
8 -12.515.217 0
Saklama Ücretleri
8 -667.298 0
Denetim Ücretleri
8 -11.523 0
Kurul Ücretleri
8 -203.491 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.296.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.694.267 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
263.122.548 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
263.122.548 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
263.122.548 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933415
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