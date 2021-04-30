***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.813.439 -2.214.727Net Dönem Karı (Zararı)9.582.848 9.608.755NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-32.356.468 -3.552.315Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-22.058.027 -7.342.147Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.298.441 3.789.832İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER62.415.580 -15.503.512Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler50.361Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.144 2.118İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler62.447.724 -15.555.991FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR39.641.960 -9.447.072Alınan Faiz22.171.479 7.232.345FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-66.071.852 -3.419.900Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.786.352Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -66.071.852 -5.206.252YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.258.413 -5.634.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.258.413 -5.634.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.258.765 9.893.392DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 352 4.258.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 352 4.372.217Finansal Varlıklar9 0 52.149.283TOPLAM VARLIKLAR352 56.521.500YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 352 32.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)352 32.496TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 56.489.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)56.489.004 50.300.149Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.582.848 9.608.755Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 1.786.352Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -66.071.852 -5.206.252TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 56.489.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 22.171.479 7.232.345Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.159.939 -1.087.251Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -10.298.441 3.789.832ESAS FAALİYET GELİRLERİ9.713.099 9.934.926Yönetim Ücretleri8 -105.383 -273.551Saklama Ücretleri8 -14.687 -24.677Denetim Ücretleri8 -3.163 -5.628Kurul Ücretleri8 -2.958 -11.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.060 -11.256ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-130.251 -326.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.582.848 9.608.755NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.582.848 9.608.755DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.582.848 9.608.755http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933344BIST