***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 15:30
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.813.439 -2.214.727
Net Dönem Karı (Zararı)
9.582.848 9.608.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-32.356.468 -3.552.315
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-22.058.027 -7.342.147
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.298.441 3.789.832
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
62.415.580 -15.503.512
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
50.361
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.144 2.118
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
62.447.724 -15.555.991
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
39.641.960 -9.447.072
Alınan Faiz
22.171.479 7.232.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-66.071.852 -3.419.900
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.786.352
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -66.071.852 -5.206.252
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.258.413 -5.634.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.258.413 -5.634.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.258.765 9.893.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 352 4.258.765
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 352 4.372.217
Finansal Varlıklar
9 0 52.149.283
TOPLAM VARLIKLAR
352 56.521.500
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 352 32.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
352 32.496
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 56.489.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
56.489.004 50.300.149
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.582.848 9.608.755
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 1.786.352
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -66.071.852 -5.206.252
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 56.489.004
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 22.171.479 7.232.345
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.159.939 -1.087.251
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -10.298.441 3.789.832
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.713.099 9.934.926
Yönetim Ücretleri
8 -105.383 -273.551
Saklama Ücretleri
8 -14.687 -24.677
Denetim Ücretleri
8 -3.163 -5.628
Kurul Ücretleri
8 -2.958 -11.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.060 -11.256
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-130.251 -326.171
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.582.848 9.608.755
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.582.848 9.608.755
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.582.848 9.608.755
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933344
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