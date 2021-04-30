***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.689.130 0Net Dönem Karı (Zararı)1.573.335NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.647.177 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-10.728Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.657.905İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.920.319 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.150İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.951.469FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.699.807 0Alınan Faiz10.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.808.615 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 18.531.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -4.722.385YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.485 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.485 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 119.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 119.536Finansal Varlıklar9 15.293.564TOPLAM VARLIKLAR15.413.100 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 31.150TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.150 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.381.950 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.573.335Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 18.531.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -4.722.385TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.381.950 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 10.677Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 160.948Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.657.905ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.829.530 0Yönetim Ücretleri8 -229.069Saklama Ücretleri8 -7.874Denetim Ücretleri8 -11.522Kurul Ücretleri8 -2.709Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -637Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.384ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-256.195 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.573.335 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.573.335 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.573.335 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933431BIST