***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-30.339.478 0Net Dönem Karı (Zararı)2.813.879NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-409.695 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.286.081Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler876.386İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.011.671 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-2.045.507Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler409.241İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-32.375.405FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-31.607.487 0Alınan Faiz11 1.268.009FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI59.341.086 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 84.081.036Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -24.739.950YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.001.608 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.001.608 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ29.001.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 5.007.886Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri17 2.045.507Ters Repo Alacakları5 24.011.794Finansal Varlıklar9 31.499.019TOPLAM VARLIKLAR62.564.206 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 643Takas Borçları6 264.352Diğer Borçlar6 144.246TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)409.241 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)62.154.965 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.813.879Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 84.081.036Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -24.739.950TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 1.268.009Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.102.258Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 876.386Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri4.367ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.251.020 0Yönetim Ücretleri8 -316.254Saklama Ücretleri8 -35.810Denetim Ücretleri8 -10.790Kurul Ücretleri8 -3.200Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -55.005Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -16.082ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-437.141 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.813.879 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.813.879 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.813.879 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933449BIST