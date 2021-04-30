***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.339.478 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.813.879
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-409.695 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.286.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
876.386
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.011.671 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.045.507
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
409.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-32.375.405
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-31.607.487 0
Alınan Faiz
11 1.268.009
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.341.086 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 84.081.036
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -24.739.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.001.608 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.001.608 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.001.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 5.007.886
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.045.507
Ters Repo Alacakları
5 24.011.794
Finansal Varlıklar
9 31.499.019
TOPLAM VARLIKLAR
62.564.206 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 643
Takas Borçları
6 264.352
Diğer Borçlar
6 144.246
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
409.241 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
62.154.965 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.813.879
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 84.081.036
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -24.739.950
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 1.268.009
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.102.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 876.386
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
4.367
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.251.020 0
Yönetim Ücretleri
8 -316.254
Saklama Ücretleri
8 -35.810
Denetim Ücretleri
8 -10.790
Kurul Ücretleri
8 -3.200
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -55.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -16.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-437.141 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.813.879 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.813.879 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.813.879 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933449
BIST