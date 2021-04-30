***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-184.434.256 0Net Dönem Karı (Zararı)50.148.225 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER33.065.411 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.065.020 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler41.130.431 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-275.476.973 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler64.200 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-275.541.173 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-192.263.337 0Alınan Faiz7.829.081 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI303.610.830 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 303.610.830 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.176.574 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)119.176.574 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 119.176.574 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 119.412.513 0Finansal Varlıklar9 234.410.742 0TOPLAM VARLIKLAR353.823.255 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 64.200 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)64.200 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)353.759.055 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)50.148.225 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 303.610.830 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)353.759.055 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 7.829.081 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.577.529 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 41.130.431 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ50.537.041 0Yönetim Ücretleri8 -231.902 0Saklama Ücretleri8 -63.374 0Denetim Ücretleri8 -11.523 0Kurul Ücretleri8 -44.506 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -23.410 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -14.101 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-388.816 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.148.225 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)50.148.225 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)50.148.225 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933450BIST