***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.434.256 0
Net Dönem Karı (Zararı)
50.148.225 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
33.065.411 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.065.020 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41.130.431 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-275.476.973 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
64.200 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-275.541.173 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-192.263.337 0
Alınan Faiz
7.829.081 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.610.830 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 303.610.830 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.176.574 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.176.574 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 119.176.574 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 119.412.513 0
Finansal Varlıklar
9 234.410.742 0
TOPLAM VARLIKLAR
353.823.255 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 64.200 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.200 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
353.759.055 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
50.148.225 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 303.610.830 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
353.759.055 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 7.829.081 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.577.529 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 41.130.431 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
50.537.041 0
Yönetim Ücretleri
8 -231.902 0
Saklama Ücretleri
8 -63.374 0
Denetim Ücretleri
8 -11.523 0
Kurul Ücretleri
8 -44.506 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -23.410 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.101 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-388.816 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.148.225 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
50.148.225 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
50.148.225 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933450
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