***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.054.564 0Net Dönem Karı (Zararı)12.510.847 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.340.806 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.340.806 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.543.717 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.543.717 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR12.713.758 0Alınan Faiz2.340.806 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.510.847 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 163.015.558 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -175.526.405 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.543.717 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.543.717 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.543.717 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.543.717 0TOPLAM VARLIKLAR2.543.717 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 2.543.717 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.543.717 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.510.847 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 163.015.558 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -175.526.405 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.340.806 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 12.708.643 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ15.049.449 0Yönetim Ücretleri8 -55.087 0Saklama Ücretleri8 -26.747 0Denetim Ücretleri8 -5.698 0Kurul Ücretleri8 -5.557 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -2.445.485 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.538.602 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.510.847 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.510.847 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.510.847 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933451BIST