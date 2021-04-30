***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:03
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.054.564 0
Net Dönem Karı (Zararı)
12.510.847 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.340.806 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.340.806 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.543.717 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.543.717 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.713.758 0
Alınan Faiz
2.340.806 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.510.847 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 163.015.558 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -175.526.405 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.543.717 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.543.717 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.543.717 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.543.717 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.543.717 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 2.543.717 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.543.717 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.510.847 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 163.015.558 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -175.526.405 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
0 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 2.340.806 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 12.708.643 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
15.049.449 0
Yönetim Ücretleri
8 -55.087 0
Saklama Ücretleri
8 -26.747 0
Denetim Ücretleri
8 -5.698 0
Kurul Ücretleri
8 -5.557 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -2.445.485 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.538.602 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.510.847 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.510.847 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.510.847 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933451
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