***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.997.819 -4.820.469Net Dönem Karı (Zararı)16.741.658 26.279.984NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER10.008.556 18.364.235Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-695.364 -566.423Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler10.820.233 22.495.677Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-116.313 -3.565.019İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.441.223 -53.603.677Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 547.010Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.601 6.381İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.451.824 -54.157.068FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR12.308.991 -8.959.458Alınan Temettü116.313 3.565.019Alınan Faiz572.515 573.970FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-320.836 2.134.080Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 3.438.543 2.734.351Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -3.759.379 -600.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.676.983 -2.686.389NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.676.983 -2.686.389DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 102.142 2.788.531DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 12.779.125 102.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 12.901.974 102.142Finansal Varlıklar9 74.352.882 70.721.291TOPLAM VARLIKLAR87.254.856 70.823.433YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 34.456 23.855TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)34.456 23.855TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)87.220.400 70.799.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)70.799.578 42.385.514Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.741.658 26.279.984Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 3.438.543 2.734.351Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -3.759.379 -600.271TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)87.220.400 70.799.578Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 572.515 573.970Temettü Gelirleri116.313 3.565.019Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 5.537.740 -184.759Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 10.820.233 22.495.677ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.046.801 26.449.907Yönetim Ücretleri8 -177.782 -111.264Saklama Ücretleri8 -60.978 -26.076Denetim Ücretleri8 -11.973 -6.738Kurul Ücretleri8 -14.796 -10.253Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -28.925 -7.112Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.689 -8.480ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-305.143 -169.923ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.741.658 26.279.984NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.741.658 26.279.984DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.741.658 26.279.984http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933469BIST