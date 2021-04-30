***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.997.819 -4.820.469
Net Dönem Karı (Zararı)
16.741.658 26.279.984
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
10.008.556 18.364.235
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-695.364 -566.423
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.820.233 22.495.677
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-116.313 -3.565.019
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.441.223 -53.603.677
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 547.010
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.601 6.381
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.451.824 -54.157.068
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
12.308.991 -8.959.458
Alınan Temettü
116.313 3.565.019
Alınan Faiz
572.515 573.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-320.836 2.134.080
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.438.543 2.734.351
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -3.759.379 -600.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.676.983 -2.686.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.676.983 -2.686.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 102.142 2.788.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 12.779.125 102.142
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 12.901.974 102.142
Finansal Varlıklar
9 74.352.882 70.721.291
TOPLAM VARLIKLAR
87.254.856 70.823.433
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 34.456 23.855
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.456 23.855
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
87.220.400 70.799.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
70.799.578 42.385.514
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.741.658 26.279.984
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.438.543 2.734.351
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -3.759.379 -600.271
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
87.220.400 70.799.578
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 572.515 573.970
Temettü Gelirleri
116.313 3.565.019
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 5.537.740 -184.759
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 10.820.233 22.495.677
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.046.801 26.449.907
Yönetim Ücretleri
8 -177.782 -111.264
Saklama Ücretleri
8 -60.978 -26.076
Denetim Ücretleri
8 -11.973 -6.738
Kurul Ücretleri
8 -14.796 -10.253
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -28.925 -7.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.689 -8.480
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-305.143 -169.923
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.741.658 26.279.984
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.741.658 26.279.984
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.741.658 26.279.984
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933469
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