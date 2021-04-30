***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.268.271 0Net Dönem Karı (Zararı)2.310.741 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.730.363 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-23.175 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.753.538 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-62.332.484 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler113.009 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-62.445.493 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-57.291.380 0Alınan Faiz23.109 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.418.895 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 68.947.500 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -11.528.605 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.624 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.624 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 150.624 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 150.690 0Finansal Varlıklar9 59.691.955TOPLAM VARLIKLAR59.842.645 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 113.009 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)113.009 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)59.729.636 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.310.741 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 68.947.500 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -11.528.605 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)59.729.636 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 23.109 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 481.743 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 2.753.538 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.258.390 0Yönetim Ücretleri8 -895.823 0Saklama Ücretleri8 -26.217 0Denetim Ücretleri8 -11.523 0Kurul Ücretleri8 -8.910 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.144 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.032 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-947.649 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.310.741 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.310.741 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.310.741 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933470BIST