***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.268.271 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.310.741 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.730.363 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-23.175 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.753.538 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-62.332.484 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
113.009 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-62.445.493 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-57.291.380 0
Alınan Faiz
23.109 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
57.418.895 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 68.947.500 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.528.605 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.624 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.624 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 150.624 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 150.690 0
Finansal Varlıklar
9 59.691.955
TOPLAM VARLIKLAR
59.842.645 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 113.009 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
113.009 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.729.636 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.310.741 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 68.947.500 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.528.605 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
59.729.636 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 23.109 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 481.743 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 2.753.538 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.258.390 0
Yönetim Ücretleri
8 -895.823 0
Saklama Ücretleri
8 -26.217 0
Denetim Ücretleri
8 -11.523 0
Kurul Ücretleri
8 -8.910 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.144 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.032 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-947.649 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.310.741 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.310.741 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.310.741 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933470
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