***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.677.876
Net Dönem Karı (Zararı)
3.293.685
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.610.674
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.295
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.638.969
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.610.472
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
79.815
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.690.287
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.706.113
Alınan Faiz
28.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.812.574
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 48.362.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -9.549.926
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.698
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.698
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 134.698
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 134.756
Finansal Varlıklar
9 42.051.318
TOPLAM VARLIKLAR
42.186.074
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 79.815
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.815
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.106.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.293.685
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 48.362.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -9.549.926
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
42.106.259
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 28.237
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 307.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.638.969
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.974.214 0
Yönetim Ücretleri
8 -638.250
Saklama Ücretleri
8 -18.931
Denetim Ücretleri
8 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -6.441
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.044
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-680.529 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.293.685 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.293.685 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.293.685 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933474
BIST