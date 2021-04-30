***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.677.876Net Dönem Karı (Zararı)3.293.685NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.610.674Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-28.295Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.638.969İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.610.472Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler79.815İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.690.287FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.706.113Alınan Faiz28.237FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.812.574Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 48.362.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -9.549.926YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.698NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)134.698DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 134.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 134.756Finansal Varlıklar9 42.051.318TOPLAM VARLIKLAR42.186.074YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 79.815TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)79.815TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)42.106.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.293.685Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 48.362.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -9.549.926TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)42.106.259Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 28.237Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 307.008Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.638.969ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.974.214 0Yönetim Ücretleri8 -638.250Saklama Ücretleri8 -18.931Denetim Ücretleri8 -11.523Kurul Ücretleri8 -6.441Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -1.340Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.044ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-680.529 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.293.685 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.293.685 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.293.685 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933474BIST