***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:35
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.665.909 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.640.980
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.716.325 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.732.419
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-31.039.264 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-31.083.884
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-25.681.959 0
Alınan Faiz
16.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.772.133 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 32.880.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -7.107.867
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.224 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
106.224 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 106.224
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 106.268