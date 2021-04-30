***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.665.909 0Net Dönem Karı (Zararı)2.640.980NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.716.325 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-16.094Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.732.419İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-31.039.264 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-31.083.884FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-25.681.959 0Alınan Faiz16.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.772.133 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 32.880.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -7.107.867YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)106.224 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)106.224 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 106.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 106.268