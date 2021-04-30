***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.981.148 0Net Dönem Karı (Zararı)-2.042.845 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.757.081 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6 0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-30.670 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.726.411 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-45.211.841 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-9.632 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler98.757 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.300.966 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-49.011.767 0Alınan Faiz30.619 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI49.121.737 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 50.951.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.829.263 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.589 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.589 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 140.589 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 140.640Diğer Alacaklar6 9.632Finansal Varlıklar9 47.027.377TOPLAM VARLIKLAR47.177.649 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 98.757TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)98.757 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.078.892 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-2.042.845Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 50.951.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.829.263TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)47.078.892 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 30.619Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -72.376Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.726.411Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.817ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.758.351 0Yönetim Ücretleri8 -264.901Saklama Ücretleri8 -7.080Denetim Ücretleri8 -7.682Kurul Ücretleri8 -2.411Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -793Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -1.627ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-284.494 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.042.845 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.042.845 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.042.845 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933479BIST