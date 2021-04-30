***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 17:40
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.981.148 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.042.845 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.757.081 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.670 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.726.411 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-45.211.841 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.632 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
98.757 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.300.966 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-49.011.767 0
Alınan Faiz
30.619 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.121.737 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 50.951.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.829.263 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.589 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.589 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 140.589 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 140.640
Diğer Alacaklar
6 9.632
Finansal Varlıklar
9 47.027.377
TOPLAM VARLIKLAR
47.177.649 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 98.757
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
98.757 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.078.892 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.042.845
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 50.951.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.829.263
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
47.078.892 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 30.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -72.376
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.726.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.817
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.758.351 0
Yönetim Ücretleri
8 -264.901
Saklama Ücretleri
8 -7.080
Denetim Ücretleri
8 -7.682
Kurul Ücretleri
8 -2.411
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -1.627
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-284.494 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.042.845 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.042.845 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.042.845 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933479
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