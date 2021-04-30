***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.545.395 0Net Dönem Karı (Zararı)913.546 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-984.780 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.024.625 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler39.845 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.464.041 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-15.941 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler31.828 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.479.928 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.535.275 0Alınan Faiz989.880 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.321.576 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 25.261.636 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -11.940.060 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.776.181 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.776.181 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.776.181 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 2.807.041Ters Repo Alacakları5 8.003.885Finansal Varlıklar9 3.440.083Diğer Varlıklar15.941TOPLAM VARLIKLAR14.266.950YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları6 214Diğer Borçlar6 31.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)31.828TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)14.235.122Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)913.546 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 25.261.636 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -11.940.060 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)14.235.122 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 989.880Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 33.865Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 39.845Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 31.669ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.095.259Yönetim Ücretleri8 -136.925Saklama Ücretleri8 -2.533Denetim Ücretleri8 -11.523Kurul Ücretleri8 -1.800Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -19.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.576ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-181.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)913.546NET DÖNEM KARI (ZARARI)913.546DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)913.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933558BIST