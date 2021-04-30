***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.545.395 0
Net Dönem Karı (Zararı)
913.546 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-984.780 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.024.625 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.845 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.464.041 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.941 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.828 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.479.928 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.535.275 0
Alınan Faiz
989.880 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.321.576 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 25.261.636 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -11.940.060 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.776.181 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.776.181 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.776.181 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.807.041
Ters Repo Alacakları
5 8.003.885
Finansal Varlıklar
9 3.440.083
Diğer Varlıklar
15.941
TOPLAM VARLIKLAR
14.266.950
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
6 214
Diğer Borçlar
6 31.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
31.828
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.235.122
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
913.546 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 25.261.636 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -11.940.060 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.235.122 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 989.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 33.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 39.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 31.669
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.095.259
Yönetim Ücretleri
8 -136.925
Saklama Ücretleri
8 -2.533
Denetim Ücretleri
8 -11.523
Kurul Ücretleri
8 -1.800
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-181.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
913.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
913.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
913.546
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933558
BIST