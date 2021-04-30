***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.683.946 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-269.306
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-238.562 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.722
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-231.840
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.182.652 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.559 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
44.877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-20.219.970
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.690.520 0
Alınan Faiz
6.574
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.029.627 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.335.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -305.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.681 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
345.681 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 345.681 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 345.829
Diğer Alacaklar
6 7.559
Finansal Varlıklar
9 20.451.810
TOPLAM VARLIKLAR
20.805.198 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 44.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
44.877 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.760.321 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-269.306
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.335.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -305.873
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.760.321 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.574
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -6.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -231.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.558
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-224.025 0
Yönetim Ücretleri
8 -35.660
Saklama Ücretleri
8 -960
Denetim Ücretleri
8 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -339
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -182
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -429
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-45.281 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-269.306 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-269.306 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-269.306 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933572
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