***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.683.946 0Net Dönem Karı (Zararı)-269.306NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-238.562 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.722Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-231.840İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.182.652 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.559 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler44.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-20.219.970FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-20.690.520 0Alınan Faiz6.574FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.029.627 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 21.335.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -305.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)345.681 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)345.681 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 345.681 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 345.829Diğer Alacaklar6 7.559Finansal Varlıklar9 20.451.810TOPLAM VARLIKLAR20.805.198 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 44.877TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)44.877 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.760.321 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-269.306Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 21.335.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -305.873TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.760.321 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.574Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -6.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -231.840Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.558ESAS FAALİYET GELİRLERİ-224.025 0Yönetim Ücretleri8 -35.660Saklama Ücretleri8 -960Denetim Ücretleri8 -7.711Kurul Ücretleri8 -339Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -182Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -429ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-45.281 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-269.306 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-269.306 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-269.306 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933572BIST