***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.596.722 0Net Dönem Karı (Zararı)-240.974 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-175.568 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-19.857 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-155.711 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.199.821 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.534Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler39.949 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.232.236 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-16.616.363 0Alınan TemettüAlınan Faiz19.641 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.054.914 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 18.003.500 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -948.586 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)458.192 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)458.192 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 458.192 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 458.408 0Diğer Alacaklar7.534Finansal Varlıklar16.387.947TOPLAM VARLIKLAR16.853.889 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 39.949 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)39.949 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.813.940 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-240.974 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 18.003.500 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -948.586 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.813.940 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 19.641 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-6.454 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -155.711 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.806ESAS FAALİYET GELİRLERİ-134.718 0Yönetim Ücretleri8 -92.824 0Saklama Ücretleri8 -2.547 0Denetim Ücretleri8 -7.682 0Kurul Ücretleri8 -861 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -669 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-240.974 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-240.974 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-240.974 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933574BIST