***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.596.722 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-240.974 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-175.568 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.857 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-155.711 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.199.821 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.534
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
39.949 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.232.236 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-16.616.363 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
19.641 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.054.914 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 18.003.500 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -948.586 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
458.192 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
458.192 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 458.192 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 458.408 0
Diğer Alacaklar
7.534
Finansal Varlıklar
16.387.947
TOPLAM VARLIKLAR
16.853.889 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 39.949 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.949 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.813.940 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-240.974 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 18.003.500 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -948.586 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.813.940 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 19.641 0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-6.454 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -155.711 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.806
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-134.718 0
Yönetim Ücretleri
8 -92.824 0
Saklama Ücretleri
8 -2.547 0
Denetim Ücretleri
8 -7.682 0
Kurul Ücretleri
8 -861 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -669 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-240.974 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.974 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-240.974 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933574
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