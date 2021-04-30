***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.420.359 0Net Dönem Karı (Zararı)-364.875NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-342.770 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.378Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-337.392İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.717.949 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.942 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler35.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-14.745.500FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.425.594 0Alınan Faiz5.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.728.949 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 15.876.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -147.551YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)308.590 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)308.590 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 308.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 308.733Diğer Alacaklar6 7.942Finansal Varlıklar9 15.082.892TOPLAM VARLIKLAR15.399.567 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 35.493TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)35.493 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.364.074 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-364.875Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 15.876.500Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -147.551TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)15.364.074 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 5.235Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -4.755Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -337.392Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.941ESAS FAALİYET GELİRLERİ-328.971 0Yönetim Ücretleri8 -26.612Saklama Ücretleri8 -712Denetim Ücretleri8 -7.711Kurul Ücretleri8 -251Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -183Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -435ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-35.904 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-364.875 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-364.875 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-364.875 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933580BIST