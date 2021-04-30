***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:38
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.094.566.600 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-49.388
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.224 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.279
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 55
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.094.517.237 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-97
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
48.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.094.566.080
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.094.567.849 0
Alınan Faiz
1.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.094.665.999 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 1.094.665.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.399 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.399 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 99.399 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 99.429
Diğer Varlıklar
10 1.094.566.122
TOPLAM VARLIKLAR
1.094.665.551 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
6 48.940 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
48.940 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.094.616.611 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 ve 19 -49.388 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 1.094.665.999 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.094.616.611 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.249
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 55
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.304 0
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -18.034
Saklama Ücretleri
8 -7
Kurul Ücretleri
8 -30.934
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -60
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.657
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-50.692 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-49.388 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-49.388 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-49.388 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933581
BIST