***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.094.566.600 0Net Dönem Karı (Zararı)-49.388NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.224 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-1.279Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 55İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-1.094.517.237 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-97Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler48.940İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.094.566.080FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-1.094.567.849 0Alınan Faiz1.249FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.094.665.999 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 1.094.665.999YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.399 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)99.399 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 99.399 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 99.429Diğer Varlıklar10 1.094.566.122TOPLAM VARLIKLAR1.094.665.551 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar6 48.940 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)48.940 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.094.616.611 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 ve 19 -49.388 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 1.094.665.999 0Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.094.616.611 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 1.249Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 55ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.304 0Yönetim Ücretleri4 ve 8 -18.034Saklama Ücretleri8 -7Kurul Ücretleri8 -30.934Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -60Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.657ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-50.692 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-49.388 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-49.388 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-49.388 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933581BIST