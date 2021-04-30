***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.406.866 0Net Dönem Karı (Zararı)-137.833 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-834.091 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-631.067 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-203.024 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.045.212 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-104.381Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler32.252 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-10.973.083 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-12.017.136 0Alınan TemettüAlınan Faiz610.270 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.525.093 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 16.525.093 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.118.227 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.118.227 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 5.118.227 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.538.952 0Ters Repo Alacakları600.072Finansal Varlıklar11.176.107Diğer Varlıklar104.381TOPLAM VARLIKLAR16.419.512 0YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 16Diğer Borçlar6 32.236 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)32.252 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)16.387.260 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-137.833 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 16.525.093 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)16.387.260 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 610.270 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-281.431 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -203.024 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler78.442ESAS FAALİYET GELİRLERİ204.257 0Yönetim Ücretleri8 -43.480 0Saklama Ücretleri8 -587 0Denetim Ücretleri8 -17.125 0Kurul Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -34.491 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -246.407 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-342.090 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-137.833 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-137.833 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-137.833 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933583BIST