***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:39
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.406.866 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-137.833 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-834.091 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-631.067 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-203.024 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.045.212 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-104.381
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
32.252 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.973.083 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-12.017.136 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
610.270 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.525.093 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.525.093 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.118.227 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.118.227 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 5.118.227 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.538.952 0
Ters Repo Alacakları
600.072
Finansal Varlıklar
11.176.107
Diğer Varlıklar
104.381
TOPLAM VARLIKLAR
16.419.512 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 16
Diğer Borçlar
6 32.236 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
32.252 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
16.387.260 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-137.833 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 16.525.093 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16.387.260 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 610.270 0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-281.431 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -203.024 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
78.442
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
204.257 0
Yönetim Ücretleri
8 -43.480 0
Saklama Ücretleri
8 -587 0
Denetim Ücretleri
8 -17.125 0
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -34.491 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -246.407 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-342.090 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-137.833 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.833 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.833 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933583
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