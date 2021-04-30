***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.815.617 0Net Dönem Karı (Zararı)182.960 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-402.860 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-410.022 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.162 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.002.355 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-48.863Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.630 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.968.122 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.222.255 0Alınan TemettüAlınan Faiz406.638 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 8.000.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.184.383 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.184.383 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.184.383 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.187.767 0Finansal Varlıklar3.960.960Diğer Varlıklar48.863TOPLAM VARLIKLAR8.197.590 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 14.630 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.630 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)8.182.960 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)182.960 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 8.000.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8.182.960 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 406.638 0Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar-137.411 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 7.162 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler45.683ESAS FAALİYET GELİRLERİ322.072 0Yönetim Ücretleri8 -52.354 0Saklama Ücretleri8 -1.331 0Denetim Ücretleri8 -17.125 0Kurul Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -64.379 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -3.923 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-139.112 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.960 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)182.960 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)182.960 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933590BIST