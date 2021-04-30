***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:43
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.815.617 0
Net Dönem Karı (Zararı)
182.960 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-402.860 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-410.022 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.162 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.002.355 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-48.863
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.630 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.968.122 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.222.255 0
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
406.638 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 8.000.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.184.383 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.184.383 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.184.383 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.187.767 0
Finansal Varlıklar
3.960.960
Diğer Varlıklar
48.863
TOPLAM VARLIKLAR
8.197.590 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 14.630 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.630 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.182.960 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
182.960 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 8.000.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.182.960 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 406.638 0
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
-137.411 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 7.162 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
45.683
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
322.072 0
Yönetim Ücretleri
8 -52.354 0
Saklama Ücretleri
8 -1.331 0
Denetim Ücretleri
8 -17.125 0
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -64.379 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.923 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-139.112 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.960 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
182.960 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
182.960 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933590
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