***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.151.648 -51.104.489
Net Dönem Karı (Zararı)
4.103.802 7.880.570
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.521.121 -4.311.633
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.109.372 -4.862.170
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.411.749 550.537
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-27.843.701 -59.735.100
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.114 -377.933
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.571 124.925
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.852.158 -59.482.092
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-36.261.020 -56.166.163
Alınan Faiz
10 11.109.372 5.061.674
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.999.999 24.999.998
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 24.999.999 24.999.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-151.649 -26.104.491
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-151.649 -26.104.491
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 184.294 26.288.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 32.645 184.294
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 32.645 184.294
Diğer Alacaklar
5 385.407 378.293
Finansal Varlıklar
8 105.517.522 76.253.615
TOPLAM VARLIKLAR
105.935.574 76.816.202
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 187.535 171.964
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
187.535 171.964
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
105.748.039 76.644.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
76.644.238 43.763.670
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 4.103.802 7.880.570
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 24.999.999 24.999.998
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
105.748.039 76.644.238
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 11.109.372 5.061.674
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -3.861.044 4.018.798
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -1.411.749 550.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 309 491
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.836.888 9.631.500
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -1.581.394 -1.132.708
Saklama Ücretleri
7 -47.802 -34.421
Denetim Ücretleri
7 -11.693 -19.537
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.936 -557.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -87.261 -7.011
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.733.086 -1.750.930
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.103.802 7.880.570
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.103.802 7.880.570
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.103.802 7.880.570
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933616
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