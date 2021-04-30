***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.151.648 -51.104.489Net Dönem Karı (Zararı)4.103.802 7.880.570NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.521.121 -4.311.633Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-11.109.372 -4.862.170Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.411.749 550.537İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-27.843.701 -59.735.100Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.114 -377.933Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.571 124.925İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-27.852.158 -59.482.092FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-36.261.020 -56.166.163Alınan Faiz10 11.109.372 5.061.674FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.999.999 24.999.998Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17 24.999.999 24.999.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-151.649 -26.104.491NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-151.649 -26.104.491DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 184.294 26.288.785DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 32.645 184.294Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 32.645 184.294Diğer Alacaklar5 385.407 378.293Finansal Varlıklar8 105.517.522 76.253.615TOPLAM VARLIKLAR105.935.574 76.816.202YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 187.535 171.964TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)187.535 171.964TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)105.748.039 76.644.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)76.644.238 43.763.670Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 4.103.802 7.880.570Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 24.999.999 24.999.998TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)105.748.039 76.644.238Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 11.109.372 5.061.674Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -3.861.044 4.018.798Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 -1.411.749 550.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 309 491ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.836.888 9.631.500Yönetim Ücretleri4 ve 7 -1.581.394 -1.132.708Saklama Ücretleri7 -47.802 -34.421Denetim Ücretleri7 -11.693 -19.537Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.936 -557.253Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -87.261 -7.011ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.733.086 -1.750.930ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.103.802 7.880.570NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.103.802 7.880.570DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.103.802 7.880.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933616BIST