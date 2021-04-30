***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:52
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.001.196 36.743.073
Net Dönem Karı (Zararı)
11.567.401 7.333.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.571.534 -15.627.739
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.992.536 -9.798.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.421.002 -5.829.494
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-17.991.419 35.072.929
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-116.716 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.995.096 4.967.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.879.607 30.105.049
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.995.552 26.778.374
Alınan Faiz
3.994.356 9.964.699
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.135.977 -29.730.397
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -4.135.977 -29.730.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.137.173 7.012.676
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.137.173 7.012.676
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.235.608 23.222.932
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 21.098.435 30.235.608
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 11.103.794 30.244.678
Ters Repo Alacakları
5 10.001.891 0
Diğer Alacaklar
6 116.716 0
Finansal Varlıklar
9 20.466.539 7.645.689
Diğer Varlıklar
150.308.884 145.232.016
TOPLAM VARLIKLAR
191.997.824 183.122.383
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 6.995.763 5.551.746
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.995.763 5.551.746
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
185.002.061 177.570.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve19 177.570.637 199.967.850
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.567.401 7.333.184
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -4.135.977 -29.730.397
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve19 185.002.061 177.570.637
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.994.356 9.964.699
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 24.223 -1.477.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.421.002 -5.829.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 11.521.226 14.240.415
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.960.807 16.897.682
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.630.959 -3.747.183
Saklama Ücretleri
8 -95.170 -101.079
Denetim Ücretleri
8 -18.855 -18.607
Kurul Ücretleri
8 -36.371 -36.888
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -215.620 -172.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.396.431 -5.488.368
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.393.406 -9.564.498
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.567.401 7.333.184
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.567.401 7.333.184
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 11.567.401 7.333.184
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933617
BIST