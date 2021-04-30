***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.001.196 36.743.073Net Dönem Karı (Zararı)11.567.401 7.333.184NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.571.534 -15.627.739Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.992.536 -9.798.245Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 1.421.002 -5.829.494İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-17.991.419 35.072.929Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-116.716 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.995.096 4.967.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.879.607 30.105.049FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.995.552 26.778.374Alınan Faiz3.994.356 9.964.699FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.135.977 -29.730.397Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -4.135.977 -29.730.397YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.137.173 7.012.676NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.137.173 7.012.676DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.235.608 23.222.932DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 21.098.435 30.235.608Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 11.103.794 30.244.678Ters Repo Alacakları5 10.001.891 0Diğer Alacaklar6 116.716 0Finansal Varlıklar9 20.466.539 7.645.689Diğer Varlıklar150.308.884 145.232.016TOPLAM VARLIKLAR191.997.824 183.122.383YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 6.995.763 5.551.746TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)6.995.763 5.551.746TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)185.002.061 177.570.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 ve19 177.570.637 199.967.850Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.567.401 7.333.184Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -4.135.977 -29.730.397TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 ve19 185.002.061 177.570.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.994.356 9.964.699Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 24.223 -1.477.938Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 1.421.002 -5.829.494Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 11.521.226 14.240.415ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.960.807 16.897.682Yönetim Ücretleri4 ve 8 -3.630.959 -3.747.183Saklama Ücretleri8 -95.170 -101.079Denetim Ücretleri8 -18.855 -18.607Kurul Ücretleri8 -36.371 -36.888Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -215.620 -172.373Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -1.396.431 -5.488.368ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.393.406 -9.564.498ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.567.401 7.333.184NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.567.401 7.333.184DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 11.567.401 7.333.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933617BIST