***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-29.817.565 -7.575.490Net Dönem Karı (Zararı)40.277.803 24.980.944NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER25.871.384 271.735Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.458.329 -14.563.005Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35.807.695 14.964.152Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.477.982 -129.412İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-105.950.569 -48.746.917Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler72.596 -3.126.742İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-106.023.165 -45.620.175FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-39.801.382 -23.494.238Alınan Temettü1.477.982 129.412Alınan Faiz8.505.835 15.789.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 385.254Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 385.254Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.817.565 -7.190.236NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-29.817.565 -7.190.236DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 73.202.779 80.393.015DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 43.385.214 73.202.779Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 22.395.818 73.264.860Ters Repo Alacakları5.17 21.003.971Finansal Varlıklar9 189.240.156 119.060.277Teminata Verilen Finansal Varlıklar217.850 182.259TOPLAM VARLIKLAR232.857.795 192.507.396YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 562Diğer Borçlar6 405.741 333.707TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)406.303 333.707TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)232.451.492 192.173.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)192.173.689 166.807.491Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)40.277.803 24.980.944Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 385.254Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)232.451.492 192.173.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.505.835 15.789.336Temettü Gelirleri1.477.982 129.412Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -721.500 -1.425.339Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 35.807.695 14.964.152Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.473ESAS FAALİYET GELİRLERİ45.070.012 29.459.034Yönetim Ücretleri8 -4.126.326 -3.621.937Saklama Ücretleri8 -107.325 -91.545Denetim Ücretleri8 -12.730 -18.607Kurul Ücretleri8 -185.526 -463.788Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -355.484 -277.440Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -4.818 -4.773ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.792.209 -4.478.090ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.277.803 24.980.944NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.277.803 24.980.944DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)40.277.803 24.980.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933619BIST