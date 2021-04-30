***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:53
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.817.565 -7.575.490
Net Dönem Karı (Zararı)
40.277.803 24.980.944
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.871.384 271.735
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.458.329 -14.563.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35.807.695 14.964.152
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.477.982 -129.412
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-105.950.569 -48.746.917
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
72.596 -3.126.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-106.023.165 -45.620.175
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.801.382 -23.494.238
Alınan Temettü
1.477.982 129.412
Alınan Faiz
8.505.835 15.789.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 385.254
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 385.254
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.817.565 -7.190.236
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.817.565 -7.190.236
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 73.202.779 80.393.015
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 43.385.214 73.202.779
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 22.395.818 73.264.860
Ters Repo Alacakları
5.17 21.003.971
Finansal Varlıklar
9 189.240.156 119.060.277
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
217.850 182.259
TOPLAM VARLIKLAR
232.857.795 192.507.396
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 562
Diğer Borçlar
6 405.741 333.707
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
406.303 333.707
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
232.451.492 192.173.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
192.173.689 166.807.491
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.277.803 24.980.944
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 385.254
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
232.451.492 192.173.689
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.505.835 15.789.336
Temettü Gelirleri
1.477.982 129.412
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -721.500 -1.425.339
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 35.807.695 14.964.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.473
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
45.070.012 29.459.034
Yönetim Ücretleri
8 -4.126.326 -3.621.937
Saklama Ücretleri
8 -107.325 -91.545
Denetim Ücretleri
8 -12.730 -18.607
Kurul Ücretleri
8 -185.526 -463.788
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -355.484 -277.440
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -4.818 -4.773
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.792.209 -4.478.090
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.277.803 24.980.944
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.277.803 24.980.944
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.277.803 24.980.944
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933619
BIST