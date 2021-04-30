***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:54
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.064.139 0
Net Dönem Karı (Zararı)
3.036.630 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.157.263 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.175.673 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18.410 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
27.509 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.919 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.410 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-93.124 0
Alınan Faiz
3.157.263 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.251.066 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 88.767.752 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -73.516.686 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.315.205 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.315.205 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 18.315.205 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 18.333.615 0
TOPLAM VARLIKLAR
18.333.615 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 45.919 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.919 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
18.287.696 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.036.630 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 88.767.752 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -73.516.686 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18.287.696 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.157.263 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 18.410 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.175.673 0
Yönetim Ücretleri
8 -96.049 0
Saklama Ücretleri
8 -10.750 0
Denetim Ücretleri
8 -7.682 0
Kurul Ücretleri
8 -916 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -13.661 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -9.985 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-139.043 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.036.630 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.036.630 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.036.630 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933620
BIST