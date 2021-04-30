***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.064.139 0Net Dönem Karı (Zararı)3.036.630 0NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.157.263 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.175.673 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler18.410 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER27.509 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler45.919 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.410 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-93.124 0Alınan Faiz3.157.263 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.251.066 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 88.767.752 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -73.516.686 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.315.205 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.315.205 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 18.315.205 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 18.333.615 0TOPLAM VARLIKLAR18.333.615 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 45.919 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)45.919 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)18.287.696 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.036.630 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 88.767.752 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -73.516.686 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)18.287.696 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 3.157.263 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 18.410 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.175.673 0Yönetim Ücretleri8 -96.049 0Saklama Ücretleri8 -10.750 0Denetim Ücretleri8 -7.682 0Kurul Ücretleri8 -916 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -13.661 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -9.985 0ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-139.043 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.036.630 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.036.630 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.036.630 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933620BIST