***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 18:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.381.602 0
Net Dönem Karı (Zararı)
7.173.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.930.430 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.195.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-735.154
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.578.678 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-164.129
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
379.101
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.793.650
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.335.493 0
Alınan Faiz
4.953.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.499.005 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 72.499.005
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.117.403 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.117.403 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 10.117.403
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 10.358.788
Finansal Varlıklar
19 69.528.804
Diğer Varlıklar
9 164.129
TOPLAM VARLIKLAR
80.051.721 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 379.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
379.101 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
79.672.620 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 7.173.615
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 72.499.005
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
79.672.620 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.953.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 2.804.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 735.154
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.493.946 0
Yönetim Ücretleri
8 -283.216
Danışmanlık Ücretleri
8 -652.053
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.468
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -378.594
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.320.331 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.173.615 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.173.615 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.173.615 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933631
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