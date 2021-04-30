***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.381.602 0Net Dönem Karı (Zararı)7.173.615NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.930.430 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-5.195.276Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-735.154İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-68.578.678 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-164.129Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler379.101İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-68.793.650FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-67.335.493 0Alınan Faiz4.953.891FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.499.005 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 72.499.005YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.117.403 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)10.117.403 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 10.117.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 10.358.788Finansal Varlıklar19 69.528.804Diğer Varlıklar9 164.129TOPLAM VARLIKLAR80.051.721 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 379.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)379.101 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)79.672.620 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)0 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)18 7.173.615Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 72.499.005Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)79.672.620 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 4.953.891Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 2.804.901Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 735.154ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.493.946 0Yönetim Ücretleri8 -283.216Danışmanlık Ücretleri8 -652.053Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -6.468Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8,13 -378.594ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.320.331 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.173.615 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)7.173.615 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)7.173.615 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933631BIST