***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.04.2021 19:12
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.303.481 -127.650.418
Net Dönem Karı (Zararı)
16.743.328 477.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
17.675.227 552.331
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-62.128 -18.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
17.737.355 570.909
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.178.413 -128.697.191
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.110 -2.110
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
97.470 112.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.277.993 -128.807.765
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.240.142 -127.667.710
Alınan Faiz
63.339 17.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.366.892 131.883.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 131.883.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -22.366.892 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.063.411 4.232.582
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.063.411 4.232.582
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.232.582 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 169.171 4.232.582
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 169.246 232.650
Ters Repo Alacakları
5 4.001.218
Diğer Alacaklar
6 2.110
Finansal Varlıklar
9 126.777.494 128.236.856
TOPLAM VARLIKLAR
126.946.740 132.472.834
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 50
Diğer Borçlar
6 210.154 112.634
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
210.154 112.684
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
126.736.586 132.360.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
132.360.150
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.743.328 477.150
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 131.883.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -22.366.892
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
126.736.586 132.360.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 63.339 17.292
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.505.793
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 17.737.355 570.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.110
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.306.487 590.311
Yönetim Ücretleri
8 -2.437.753 -101.208
Saklama Ücretleri
8 -74.886 -2.530
Denetim Ücretleri
8 -11.957 -7.711
Kurul Ücretleri
8 -26.045 -1.007
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -2.097 -397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.421 -308
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.563.159 -113.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.743.328 477.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.743.328 477.150
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
16.743.328 477.150
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933649
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