***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.303.481 -127.650.418Net Dönem Karı (Zararı)16.743.328 477.150NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER17.675.227 552.331Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-62.128 -18.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler17.737.355 570.909İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.178.413 -128.697.191Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.110 -2.110Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler97.470 112.684İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.277.993 -128.807.765FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR18.240.142 -127.667.710Alınan Faiz63.339 17.292FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.366.892 131.883.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 131.883.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -22.366.892 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.063.411 4.232.582NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.063.411 4.232.582DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.232.582 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 169.171 4.232.582Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 169.246 232.650Ters Repo Alacakları5 4.001.218Diğer Alacaklar6 2.110Finansal Varlıklar9 126.777.494 128.236.856TOPLAM VARLIKLAR126.946.740 132.472.834YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 50Diğer Borçlar6 210.154 112.634TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)210.154 112.684TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)126.736.586 132.360.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)132.360.150Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)16.743.328 477.150Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 131.883.000Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -22.366.892TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)126.736.586 132.360.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 63.339 17.292Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 1.505.793Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri12 17.737.355 570.909Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2.110ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.306.487 590.311Yönetim Ücretleri8 -2.437.753 -101.208Saklama Ücretleri8 -74.886 -2.530Denetim Ücretleri8 -11.957 -7.711Kurul Ücretleri8 -26.045 -1.007Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -2.097 -397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -10.421 -308ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.563.159 -113.161ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.743.328 477.150NET DÖNEM KARI (ZARARI)16.743.328 477.150DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)16.743.328 477.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933649BIST