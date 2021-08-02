***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 22:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.937.289 9.573.633
Net Dönem Karı (Zararı)
5.758.457 5.236.437
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.985.111 -888.373
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.329.716 -1.885.630
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 344.605 997.257
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
3.834.999 3.339.405
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-116.716
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
667.500 -1.890.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.167.499 5.346.498
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
6.608.345 7.687.469
Alınan Faiz
3.328.944 1.886.164
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.581.620 -3.156.586
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -15.581.620 -3.156.586
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.644.331 6.417.047
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.644.331 6.417.047
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.098.435 30.235.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 15.454.104 36.652.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 15.462.126 11.103.794
Ters Repo Alacakları
5.17 0 10.001.891
Diğer Alacaklar
116.716 116.716
Finansal Varlıklar
9 147.334.343 150.864.930
Diğer Varlıklar
6 19.928.976 19.910.493
TOPLAM VARLIKLAR
182.842.161 191.997.824
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 0
Diğer Borçlar
6 7.663.263 6.995.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
7.663.263 6.995.763
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
175.178.898 185.002.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 ve19 185.002.061 177.570.637
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 5.758.457 5.236.437
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -15.581.620 -3.156.586
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 ve19 175.178.898 179.650.488
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 3.328.944 1.886.164 2.055.038 1.101.107
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -108.239 20.868 -138.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 344.605 997.257 89.658 937.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.688.885 4.888.628 2.316.724 2.290.353
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
8.254.195 7.792.917 4.323.000 4.328.581
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -1.826.443 -1.789.952 -906.649 -897.192
Saklama Ücretleri
8 -49.357 -47.023 -25.788 -24.343
Denetim Ücretleri
8 -27.729 -1.730 -17.729 -1.730
Danışmanlık Ücretleri
-108.470 -58.569
Kurul Ücretleri
8 -18.146 -17.973 -8.759 -8.983
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -85.788 -96.257 -40.389 -46.669
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -488.275 -495.075 -301.075 -284.571
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.495.738 -2.556.480 -1.300.389 -1.322.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.758.457 5.236.437 3.022.611 3.006.524
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.758.457 5.236.437 3.022.611 3.006.524
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 5.758.457 5.236.437 3.022.611 3.006.524
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954266
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