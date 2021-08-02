***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.937.289 9.573.633Net Dönem Karı (Zararı)5.758.457 5.236.437NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.985.111 -888.373Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-3.329.716 -1.885.630Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 344.605 997.257İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER3.834.999 3.339.405Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-116.716Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler667.500 -1.890.377İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.167.499 5.346.498FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR6.608.345 7.687.469Alınan Faiz3.328.944 1.886.164FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.581.620 -3.156.586Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -15.581.620 -3.156.586YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.644.331 6.417.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.644.331 6.417.047DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ21.098.435 30.235.608DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 15.454.104 36.652.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 15.462.126 11.103.794Ters Repo Alacakları5.17 0 10.001.891Diğer Alacaklar116.716 116.716Finansal Varlıklar9 147.334.343 150.864.930Diğer Varlıklar6 19.928.976 19.910.493TOPLAM VARLIKLAR182.842.161 191.997.824YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Diğer Borçlar6 7.663.263 6.995.763TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)7.663.263 6.995.763TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)175.178.898 185.002.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)11 ve19 185.002.061 177.570.637Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)19 5.758.457 5.236.437Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -15.581.620 -3.156.586TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)11 ve19 175.178.898 179.650.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 3.328.944 1.886.164 2.055.038 1.101.107Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -108.239 20.868 -138.420Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 344.605 997.257 89.658 937.121Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 4.688.885 4.888.628 2.316.724 2.290.353ESAS FAALİYET GELİRLERİ8.254.195 7.792.917 4.323.000 4.328.581Yönetim Ücretleri4 ve 8 -1.826.443 -1.789.952 -906.649 -897.192Saklama Ücretleri8 -49.357 -47.023 -25.788 -24.343Denetim Ücretleri8 -27.729 -1.730 -17.729 -1.730Danışmanlık Ücretleri-108.470 -58.569Kurul Ücretleri8 -18.146 -17.973 -8.759 -8.983Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -85.788 -96.257 -40.389 -46.669Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -488.275 -495.075 -301.075 -284.571ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.495.738 -2.556.480 -1.300.389 -1.322.057ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.758.457 5.236.437 3.022.611 3.006.524NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.758.457 5.236.437 3.022.611 3.006.524DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 5.758.457 5.236.437 3.022.611 3.006.524http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954266BIST