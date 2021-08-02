***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.308.510 0Net Dönem Karı (Zararı)452.780NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-718.356 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-775.942Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler57.586İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-3.761.217 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler34.217Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.801.631FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.026.793 0Alınan Faiz10 718.283FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.751.193 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit17 3.751.193YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.683 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)442.683 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.118.227 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 5.560.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 5.639.366 4.538.952Ters Repo Alacakları5 0 600.072Finansal Varlıklar8 14.920.152 11.176.107Diğer Varlıklar5 70.164 104.381TOPLAM VARLIKLAR20.629.682 16.419.512YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 16Diğer Borçlar5 38.449 32.236TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)38.449 32.252TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9 20.591.233 16.387.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)17 16.387.260Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17 452.780Katılma Payı İhraç Tutarı (+)17 3.751.193Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)17 20.591.233 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 718.283 590.535Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 5.540 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10 57.586 -337.846ESAS FAALİYET GELİRLERİ781.409 0 252.689Yönetim Ücretleri4 ve 7 -68.805 -38.469Saklama Ücretleri7 -903 -510Denetim Ücretleri7 -17.729 -17.729Kurul ÜcretleriKomisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.373 -2.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -236.819 -180.190ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-328.629 0 -239.055ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)452.780 0 13.634NET DÖNEM KARI (ZARARI)452.780 0 13.634DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17 452.780 0 13.634http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954268BIST