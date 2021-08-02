***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 22:24
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.308.510 0
Net Dönem Karı (Zararı)
452.780
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-718.356 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-775.942
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
57.586
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-3.761.217 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
34.217
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.801.631
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.026.793 0
Alınan Faiz
10 718.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.751.193 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 3.751.193
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.683 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.683 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.118.227 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 5.560.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.639.366 4.538.952
Ters Repo Alacakları
5 0 600.072
Finansal Varlıklar
8 14.920.152 11.176.107
Diğer Varlıklar
5 70.164 104.381
TOPLAM VARLIKLAR
20.629.682 16.419.512
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 16
Diğer Borçlar
5 38.449 32.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.449 32.252
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9 20.591.233 16.387.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17 16.387.260
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17 452.780
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 3.751.193
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
17 20.591.233 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 718.283 590.535
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.540 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 57.586 -337.846
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
781.409 0 252.689
Yönetim Ücretleri
4 ve 7 -68.805 -38.469
Saklama Ücretleri
7 -903 -510
Denetim Ücretleri
7 -17.729 -17.729
Kurul Ücretleri
0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.373 -2.157
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -236.819 -180.190
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-328.629 0 -239.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
452.780 0 13.634
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
452.780 0 13.634
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17 452.780 0 13.634
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954268
BIST