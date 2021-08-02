***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.714.301 10.623.672Net Dönem Karı (Zararı)-5.031.360 9.264.170NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-11.494.845 -1.550.834Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-357.118 -284.568Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.137.727 -1.266.266İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER24.881.704 2.627.526Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler36.184 94.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.845.520 2.533.212FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR8.355.499 10.340.862Alınan Faiz358.802 282.810FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.192.511 -3.026.868Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 690.453Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit19 -12.192.511 -3.717.321YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.478.210 7.596.804NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.478.210 7.596.804DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.474.246 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 996.036 7.596.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 996.515 4.476.409Finansal Varlıklar9 5.172.937 7.506.637Teminata Verilen Finansal Varlıklar6.9 90.025.903 101.399.996TOPLAM VARLIKLAR96.195.355 113.383.042YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 135.798 99.614TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)135.798 99.614TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)96.059.557 113.283.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)113.283.428 108.998.094Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-5.031.360 9.264.170Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 690.453Katılma Payı İade Tutarı (-)19 -12.192.511 -3.717.321TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)96.059.557 115.235.396Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 358.802 282.810 217.090 166.486Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 446.360 446.360Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 -11.137.727 -1.266.266 -11.502.038 -1.268.076Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 5.712.294 12.559.324 2.856.145 4.065.968ESAS FAALİYET GELİRLERİ-4.620.271 11.575.868 -7.982.443 2.964.378Yönetim Ücretleri8 -163.122 -171.109 -80.240 -86.472Saklama Ücretleri8 -6.492 -6.240 -3.273 -3.240Denetim Ücretleri8 -10.504 -24.243 -10.504 -5.385Kurul Ücretleri8 -10.391 -16.871 -4.803 -5.762Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.306 -18.248 -8.197 -10.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -206.274 -2.074.987 -55.075 -125.330ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-411.089 -2.311.698 -162.092 -237.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.031.360 9.264.170 -8.144.535 2.727.214NET DÖNEM KARI (ZARARI)-5.031.360 9.264.170 -8.144.535 2.727.214DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-5.031.360 9.264.170 -8.144.535 2.727.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954269BIST