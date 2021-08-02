***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 22:25
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.714.301 10.623.672
Net Dönem Karı (Zararı)
-5.031.360 9.264.170
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-11.494.845 -1.550.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-357.118 -284.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.137.727 -1.266.266
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
24.881.704 2.627.526
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
36.184 94.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.845.520 2.533.212
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
8.355.499 10.340.862
Alınan Faiz
358.802 282.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.192.511 -3.026.868
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 690.453
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -12.192.511 -3.717.321
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.478.210 7.596.804
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.478.210 7.596.804
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.474.246 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 996.036 7.596.804
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 996.515 4.476.409
Finansal Varlıklar
9 5.172.937 7.506.637
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
6.9 90.025.903 101.399.996
TOPLAM VARLIKLAR
96.195.355 113.383.042
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 135.798 99.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
135.798 99.614
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
96.059.557 113.283.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
113.283.428 108.998.094
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-5.031.360 9.264.170
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 690.453
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -12.192.511 -3.717.321
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
96.059.557 115.235.396
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 358.802 282.810 217.090 166.486
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 446.360 446.360
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -11.137.727 -1.266.266 -11.502.038 -1.268.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.712.294 12.559.324 2.856.145 4.065.968
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-4.620.271 11.575.868 -7.982.443 2.964.378
Yönetim Ücretleri
8 -163.122 -171.109 -80.240 -86.472
Saklama Ücretleri
8 -6.492 -6.240 -3.273 -3.240
Denetim Ücretleri
8 -10.504 -24.243 -10.504 -5.385
Kurul Ücretleri
8 -10.391 -16.871 -4.803 -5.762
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.306 -18.248 -8.197 -10.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -206.274 -2.074.987 -55.075 -125.330
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-411.089 -2.311.698 -162.092 -237.164
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.031.360 9.264.170 -8.144.535 2.727.214
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.031.360 9.264.170 -8.144.535 2.727.214
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.031.360 9.264.170 -8.144.535 2.727.214
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954269
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