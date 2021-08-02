***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari -9.878.686 -22.737.128Alınan Faiz9.934.697 5.815.792FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 16.999.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 16.999.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.011 78.661NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.011 78.661DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 147.200 109.904DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 203.211 188.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 203.211 147.200Diğer Alacaklar6 166.054 166.054Finansal Varlıklar9 62.760.939 58.535.978Diğer Varlıklar5.10 14.931.791 13.582.481TOPLAM VARLIKLAR78.061.995 72.431.713YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 583Diğer Borçlar5 240.903 214.403TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)241.486 214.403TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)77.820.509 72.217.310Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)72.217.310 50.238.954Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.603.199 2.328.742Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 16.999.997Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)77.820.509 69.567.693Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 9.934.597 5.815.792 3.478.755 2.742.467Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -5.277.348 -2.855.320 -1.735.664 -1.161.560Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 1.647.745 -15.167 2.337.274 157.008Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 177.451 86.308ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.482.445 2.945.305 4.166.673 1.737.915Yönetim Ücretleri8 -740.888 -550.749 -380.305 -297.593Saklama Ücretleri8 -29.876 -21.434 -16.632 -11.989Denetim Ücretleri8 -16.449 -531 -16.449 -531Danışmanlık Ücretleri-32.869 -20.228Kurul Ücretleri8 -7.597 -3.891Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -4.984 -920 -35 -732Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -79.452 -10.060 -39.541 -6.161ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-879.246 -616.563 -456.853 -337.234ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954265BIST