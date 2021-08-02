***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 22:13
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari -9.878.686 -22.737.128
Alınan Faiz
9.934.697 5.815.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 16.999.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 16.999.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.011 78.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.011 78.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 147.200 109.904
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 203.211 188.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 203.211 147.200
Diğer Alacaklar
6 166.054 166.054
Finansal Varlıklar
9 62.760.939 58.535.978
Diğer Varlıklar
5.10 14.931.791 13.582.481
TOPLAM VARLIKLAR
78.061.995 72.431.713
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 583
Diğer Borçlar
5 240.903 214.403
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
241.486 214.403
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
77.820.509 72.217.310
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
72.217.310 50.238.954
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.603.199 2.328.742
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 16.999.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
77.820.509 69.567.693
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.934.597 5.815.792 3.478.755 2.742.467
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -5.277.348 -2.855.320 -1.735.664 -1.161.560
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 1.647.745 -15.167 2.337.274 157.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 177.451 86.308
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.482.445 2.945.305 4.166.673 1.737.915
Yönetim Ücretleri
8 -740.888 -550.749 -380.305 -297.593
Saklama Ücretleri
8 -29.876 -21.434 -16.632 -11.989
Denetim Ücretleri
8 -16.449 -531 -16.449 -531
Danışmanlık Ücretleri
-32.869 -20.228
Kurul Ücretleri
8 -7.597 -3.891
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.984 -920 -35 -732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -79.452 -10.060 -39.541 -6.161
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-879.246 -616.563 -456.853 -337.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.603.199 2.328.742 3.709.820 1.400.681
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954265
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