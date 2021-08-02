***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









366.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.001.271 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit19 3.001.271YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.916.809 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.916.809 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 99.399 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18 10.016.208 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri18 10.021.423 99.429Diğer Alacaklar3.612.782 97Finansal Varlıklar1.112.218.099 1.094.566.025Diğer Varlıklar10 1.674.956TOPLAM VARLIKLAR1.127.527.260 1.094.665.551YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 0Diğer Borçlar6 5.459.647 48.940TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)5.459.647 48.940TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.122.067.613 1.094.616.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.094.616.611Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11 ve 19 24.449.731Katılma Payı İhraç Tutarı (+)19 3.001.271Katılma Payı İade Tutarı (-)19 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)1.122.067.613 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 366.297 306.811Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 11.370 12.651Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 17.619.012 17.635.380Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.548.029 12.197.841ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.544.708 0 30.152.683Yönetim Ücretleri4 ve 8 -3.266.186 -1.647.409Saklama Ücretleri8 -62.118 -31.728Denetim Ücretleri-57.342 -17.729Kurul Ücretleri8 -111.173 -56.103Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -86.712 -16.982Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -11.511.446 -7.731.310ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-15.094.977 0 -9.501.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.449.731 0 20.651.422NET DÖNEM KARI (ZARARI)24.449.731 0 20.651.422DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)24.449.731 0 20.651.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954267BIST