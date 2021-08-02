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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.08.2021 22:24


366.297
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.001.271 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 3.001.271
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.916.809 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.916.809 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 99.399 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 10.016.208 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 10.021.423 99.429
Diğer Alacaklar
3.612.782 97
Finansal Varlıklar
1.112.218.099 1.094.566.025
Diğer Varlıklar
10 1.674.956
TOPLAM VARLIKLAR
1.127.527.260 1.094.665.551
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
5 0 0
Diğer Borçlar
6 5.459.647 48.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.459.647 48.940
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.122.067.613 1.094.616.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.094.616.611
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 ve 19 24.449.731
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 3.001.271
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.122.067.613 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 366.297 306.811
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 11.370 12.651
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 17.619.012 17.635.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.548.029 12.197.841
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.544.708 0 30.152.683
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -3.266.186 -1.647.409
Saklama Ücretleri
8 -62.118 -31.728
Denetim Ücretleri
-57.342 -17.729
Kurul Ücretleri
8 -111.173 -56.103
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -86.712 -16.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -11.511.446 -7.731.310
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-15.094.977 0 -9.501.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.449.731 0 20.651.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.449.731 0 20.651.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.449.731 0 20.651.422



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954267


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Tam 3.211 3.291 -39,84  
Yarım 1.552 1.592 -19,27  
Çeyrek 778 796 -9,64  
Gümüş.Ons 25,38 25,43 -0,09  
Gümüş Gr. 6,82 6,83 -0,09  
B. Petrol 73,14 73,14 -2,27  
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