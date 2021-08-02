***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 22:48
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.492.621 -110.344
Net Dönem Karı (Zararı)
5.604.694 1.842.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.868.749 -10.155.505
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-8.013.952 -5.796.473
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.145.203 -4.359.032
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.257.276 2.406.610
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-72.010 -5.243
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
132.150 -8.331
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.317.416 2.420.184
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.521.331 -5.906.817
Alınan Faiz
8.013.952 5.796.473
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.492.621 -110.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.492.621 -110.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 32.645 184.294
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.525.266 73.950
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.525.266 32.645
Diğer Alacaklar
6 457.417 385.407
Finansal Varlıklar
9 107.689.735 105.517.522
TOPLAM VARLIKLAR
111.672.418 105.935.574
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 319.685 187.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
319.685 187.535
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.352.733 105.748.039
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
105.748.039 76.644.238
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.604.694 1.842.078
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
111.352.733 78.486.316
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 8.013.952 5.796.473 1.134.991
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -3.922.438 1.232.517 -326.534 -25.588
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.145.203 -4.359.032 1.978.294 2.195.063
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.236.717 2.669.958 2.786.751 2.169.475
Yönetim Ücretleri
8 -1.074.960 -771.608 -547.236 -389.095
Saklama Ücretleri
8 -32.893 -23.539 -17.322 -11.540
Denetim Ücretleri
8 -11.604 -27.549 -11.604 -19.670
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -40.572 -2.574 -7.042 -8
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -471.994 -2.610 -223.644 -1.414
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.632.023 -827.880 -806.848 -421.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.604.694 1.842.078 1.979.903 1.747.748
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.604.694 1.842.078 1.979.903 1.747.748
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.604.694 1.842.078 1.979.903 1.747.748
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954270
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