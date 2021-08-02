***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.492.621 -110.344Net Dönem Karı (Zararı)5.604.694 1.842.078NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.868.749 -10.155.505Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-8.013.952 -5.796.473Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.145.203 -4.359.032İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.257.276 2.406.610Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-72.010 -5.243Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler132.150 -8.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.317.416 2.420.184FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.521.331 -5.906.817Alınan Faiz8.013.952 5.796.473FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.492.621 -110.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.492.621 -110.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 32.645 184.294DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 3.525.266 73.950Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 3.525.266 32.645Diğer Alacaklar6 457.417 385.407Finansal Varlıklar9 107.689.735 105.517.522TOPLAM VARLIKLAR111.672.418 105.935.574YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 319.685 187.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)319.685 187.535TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)111.352.733 105.748.039Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)105.748.039 76.644.238Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.604.694 1.842.078Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)111.352.733 78.486.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 8.013.952 5.796.473 1.134.991Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -3.922.438 1.232.517 -326.534 -25.588Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 3.145.203 -4.359.032 1.978.294 2.195.063ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.236.717 2.669.958 2.786.751 2.169.475Yönetim Ücretleri8 -1.074.960 -771.608 -547.236 -389.095Saklama Ücretleri8 -32.893 -23.539 -17.322 -11.540Denetim Ücretleri8 -11.604 -27.549 -11.604 -19.670Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -40.572 -2.574 -7.042 -8Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -471.994 -2.610 -223.644 -1.414ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.632.023 -827.880 -806.848 -421.727ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.604.694 1.842.078 1.979.903 1.747.748NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.604.694 1.842.078 1.979.903 1.747.748DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.604.694 1.842.078 1.979.903 1.747.748http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954270BIST