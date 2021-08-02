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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.08.2021 22:53



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.038.170 0
Net Dönem Karı (Zararı)
4.784.008
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.377.585 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.232.561
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.145.024
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.669.611 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-7.517.980
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
24.194
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.175.825
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.263.188 0
Alınan Faiz
2.225.018
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.000.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 10.000.000 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.038.170 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.038.170 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.184.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.146.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.157.140 4.187.767
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7.560.472
Finansal Varlıklar
13.281.809 3.960.960
Diğer Varlıklar
6.371 48.863
TOPLAM VARLIKLAR
23.005.792 8.197.590
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 38.824 14.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
38.824 14.630
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.966.968 8.182.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8.182.960 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.784.008 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 10.000.000 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
22.966.968 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 2.225.018 996.529
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
3.962.875 2.704.493
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -1.145.024 -2.438.461
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.042.869 0 1.262.561
Yönetim Ücretleri
8 -201.236 -112.233
Saklama Ücretleri
8 -5.004 -2.818
Denetim Ücretleri
8 -17.729 -17.729
Kurul Ücretleri
8 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -14.336 -8.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.556 -2.491
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-258.861 0 -143.522
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.784.008 0 1.119.039
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.784.008 0 1.119.039
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.784.008 0 1.119.039



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954271


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Gümüş Gr. 6,81 6,82 -0,10  
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