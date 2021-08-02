***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.038.170 0Net Dönem Karı (Zararı)4.784.008NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.377.585 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-2.232.561Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.145.024İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.669.611 0Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-7.517.980Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler24.194İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.175.825FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.263.188 0Alınan Faiz2.225.018FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.000.000 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 10.000.000 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.038.170 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.038.170 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 4.184.383DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 2.146.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.157.140 4.187.767Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri7.560.472Finansal Varlıklar13.281.809 3.960.960Diğer Varlıklar6.371 48.863TOPLAM VARLIKLAR23.005.792 8.197.590YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar6 38.824 14.630TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)38.824 14.630TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.966.968 8.182.960Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8.182.960 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.784.008 0Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 10.000.000 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)22.966.968 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 2.225.018 996.529Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar3.962.875 2.704.493Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 -1.145.024 -2.438.461ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.042.869 0 1.262.561Yönetim Ücretleri8 -201.236 -112.233Saklama Ücretleri8 -5.004 -2.818Denetim Ücretleri8 -17.729 -17.729Kurul Ücretleri8 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -14.336 -8.251Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -20.556 -2.491ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-258.861 0 -143.522ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.784.008 0 1.119.039NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.784.008 0 1.119.039DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.784.008 0 1.119.039http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954271BIST