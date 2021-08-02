***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
02.08.2021 22:57
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.011.815 -7.266.188
Net Dönem Karı (Zararı)
35.699.493 15.654.010
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
22.052.498 8.632.401
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.582.305 -3.782.303
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.548.929 13.591.175
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.914.126 -1.176.471
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.254.628 -36.558.195
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
80.879 16.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-71.335.507 -36.574.856
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.502.637 -12.271.784
Alınan Temettü
2.914.126 1.176.471
Alınan Faiz
6.576.696 3.829.125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.011.815 -7.266.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.011.815 -7.266.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 43.385.214 73.202.778
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 39.373.399 65.936.590
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 39.393.583 22.395.818
Ters Repo Alacakları
5.17 0 21.003.971
Finansal Varlıklar
9 228.943.502 189.240.156
Diğer Varlıklar
6 301.082 217.850
TOPLAM VARLIKLAR
268.638.167 232.857.795
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 0 562
Diğer Borçlar
6 487.182 405.741
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
487.182 406.303
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
268.150.985 232.451.492
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
232.451.492 192.173.689
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.699.493 15.654.010
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
268.150.985 207.827.699
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 6.576.696 3.829.125 2.201.992 1.560.006
Temettü Gelirleri
2.914.126 1.176.471 2.914.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -2.192.450 -721.500 -1.780.539 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 31.548.929 13.591.175 31.258.303 13.277.649
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.847.301 17.875.271 34.593.882 14.837.655
Yönetim Ücretleri
8 -2.404.879 -1.964.870 -1.254.492 -1.004.423
Saklama Ücretleri
8 -61.170 -50.949 -32.477 -26.170
Denetim Ücretleri
8 -23.970 -76.996 -23.970 -76.996
Kurul Ücretleri
8 0 0 0 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -170.120 -126.296 -69.694 -77.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -487.669 -2.150 -275.492 -1.108
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.147.808 -2.221.261 -1.656.125 -1.186.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.699.493 15.654.010 32.937.757 13.651.512
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.699.493 15.654.010 32.937.757 13.651.512
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 35.699.493 15.654.010 32.937.757 13.651.512
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954272
BIST