***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.011.815 -7.266.188Net Dönem Karı (Zararı)35.699.493 15.654.010NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER22.052.498 8.632.401Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-6.582.305 -3.782.303Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler31.548.929 13.591.175Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.914.126 -1.176.471İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-71.254.628 -36.558.195Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler80.879 16.661İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-71.335.507 -36.574.856FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-13.502.637 -12.271.784Alınan Temettü2.914.126 1.176.471Alınan Faiz6.576.696 3.829.125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.011.815 -7.266.188NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.011.815 -7.266.188DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 43.385.214 73.202.778DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 39.373.399 65.936.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 39.393.583 22.395.818Ters Repo Alacakları5.17 0 21.003.971Finansal Varlıklar9 228.943.502 189.240.156Diğer Varlıklar6 301.082 217.850TOPLAM VARLIKLAR268.638.167 232.857.795YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 0 562Diğer Borçlar6 487.182 405.741TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)487.182 406.303TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)268.150.985 232.451.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)232.451.492 192.173.689Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.699.493 15.654.010Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)18 0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)268.150.985 207.827.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 6.576.696 3.829.125 2.201.992 1.560.006Temettü Gelirleri2.914.126 1.176.471 2.914.126Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 -2.192.450 -721.500 -1.780.539 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 31.548.929 13.591.175 31.258.303 13.277.649ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.847.301 17.875.271 34.593.882 14.837.655Yönetim Ücretleri8 -2.404.879 -1.964.870 -1.254.492 -1.004.423Saklama Ücretleri8 -61.170 -50.949 -32.477 -26.170Denetim Ücretleri8 -23.970 -76.996 -23.970 -76.996Kurul Ücretleri8 0 0 0 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -170.120 -126.296 -69.694 -77.446Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -487.669 -2.150 -275.492 -1.108ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.147.808 -2.221.261 -1.656.125 -1.186.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.699.493 15.654.010 32.937.757 13.651.512NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.699.493 15.654.010 32.937.757 13.651.512DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)19 35.699.493 15.654.010 32.937.757 13.651.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954272BIST