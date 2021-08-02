***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.399.732 -56.354.694Net Dönem Karı (Zararı)9.503.311 2.107.787NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.051.537 -2.678.744Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.22 -5.362.631 -2.675.013Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler12 -6.688.906 -3.731İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.446.343 -58.455.019Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-226.185 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler64.359 43.750İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-13.284.517 -58.498.769FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.994.569 -59.025.976Alınan Faiz5.594.837 2.671.282FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.637.483 72.499.005Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10 67.429.822 72.499.005Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit10 -64.792.339 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.762.249 16.144.311NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.762.249 16.144.311DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 10.117.403 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22 2.355.154 16.144.311Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri22 2.364.333 10.358.788Ters Repo AlacaklarıFinansal Varlıklar19 89.502.227 69.528.804Diğer Varlıklar9 390.314 164.129TOPLAM VARLIKLAR92.256.874 80.051.721YÜKÜMLÜLÜKLERRepo BorçlarıDiğer Borçlar5 443.460 379.101TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)443.460 379.101TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)91.813.414 79.672.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)79.672.620Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)10 9.503.311 7.173.612Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10 67.429.822 72.499.005Katılma Payı İade Tutarı (-)10 -64.792.339 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)91.813.414 79.672.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri12 5.594.837 2.671.282Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar12 -612.510 -333.774Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12 6.688.906 3.731ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.671.233 2.341.239 0 0Yönetim Ücretleri4 ve 8 -225.296 -86.601Saklama Ücretleri8 -8.351 -1.711Denetim Ücretleri8 -1.167.582Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler8.13 -766.693 -145.140ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.167.922 -233.452 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.503.311 2.107.787 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)14 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.503.311 2.107.787 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.503.311 2.107.787 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954276BIST