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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

02.08.2021 23:42



***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.399.732 -56.354.694
Net Dönem Karı (Zararı)
9.503.311 2.107.787
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.051.537 -2.678.744
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.22 -5.362.631 -2.675.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -6.688.906 -3.731
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.446.343 -58.455.019
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-226.185 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
64.359 43.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.284.517 -58.498.769
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.994.569 -59.025.976
Alınan Faiz
5.594.837 2.671.282
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.637.483 72.499.005
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 67.429.822 72.499.005
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -64.792.339 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.762.249 16.144.311
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.762.249 16.144.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.117.403 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.355.154 16.144.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.364.333 10.358.788
Ters Repo Alacakları
0
Finansal Varlıklar
19 89.502.227 69.528.804
Diğer Varlıklar
9 390.314 164.129
TOPLAM VARLIKLAR
92.256.874 80.051.721
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
0
Diğer Borçlar
5 443.460 379.101
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
443.460 379.101
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.813.414 79.672.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
79.672.620
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 9.503.311 7.173.612
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 67.429.822 72.499.005
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -64.792.339 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.813.414 79.672.617


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.594.837 2.671.282
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -612.510 -333.774
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 6.688.906 3.731
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.671.233 2.341.239 0 0
Yönetim Ücretleri
4 ve 8 -225.296 -86.601
Saklama Ücretleri
8 -8.351 -1.711
Denetim Ücretleri
8 -1.167.582
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8.13 -766.693 -145.140
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.167.922 -233.452 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.503.311 2.107.787 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.503.311 2.107.787 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.503.311 2.107.787 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954276


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Gümüş.Ons 25,39 25,43 -0,08  
Gümüş Gr. 6,83 6,84 -0,09  
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