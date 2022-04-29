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***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

29.04.2022 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor


***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.550.307
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:23
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARENA 14,30 22.843.430 % 10,00  
CEMTS 25,96 36.475.477 % 10,00  
YUNSA 24,74 10.055.697 % 9,96  
UFUK 31,38 3.455.501 % 9,95  
KNFRT 5,14 31.576.776 % 9,83  
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16:23 Alış Satış %  
Dolar 14,8520 14,8561 % 0,45  
Euro 15,6419 15,6520 % 0,60  
Sterlin 18,5828 18,6760 % 1,20  
Frank 15,2222 15,3139 % 0,48  
Riyal 3,9477 3,9675 % 0,47  
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16:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.911 16,23  
Altın Gr. 913 913 12,82  
Cumhuriyet 6.079 6.171 99,00  
Tam 6.056 6.207 104,69  
Yarım 2.927 3.002 50,65  
Çeyrek 1.468 1.501 25,32  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 -0,03  
Gümüş Gr. 11,06 11,07 0,06  
B. Petrol 109 109 1,79  
Seans Raporu 16:23
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