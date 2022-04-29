***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 15:34
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
85.550.307
16:232.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -17,29
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:2314,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0665
|Açılış
|: 14,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8608
En Düşük
14,7579
16:2315,6520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0938
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:23912,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 12,19
|Açılış
|: 912,68
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ARENA
|14,30
|22.843.430
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.475.477
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.576.776
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.739.842
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|33.890.184
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,82
|30.413.829
|% -8,90
|
|TCELL
|21,62
|271.933.389
|% -6,41
|
|THYAO
|40,44
|2.965.811.465
|% -0,15
|
|SISE
|17,93
|1.141.650.068
|% 1,24
|
|GARAN
|14,97
|1.098.665.298
|% -0,07
|
|AKBNK
|8,82
|1.009.209.586
|% -1,67
|
|TUPRS
|233,90
|884.412.756
|% -1,72
|
|EKGYO
|2,59
|758.619.796
|% -2,26
|
|ODAS
|2,42
|437.148.520
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,15
|206.999.585
|% -4,96
|
|YKBNK
|4,81
|637.571.954
|% -2,04
|
|AKBNK
|8,82
|1.009.209.586
|% -1,67
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8520
|14,8561
|% 0,45
|
|Euro
|15,6419
|15,6520
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,5828
|18,6760
|% 1,20
|
|Frank
|15,2222
|15,3139
|% 0,48
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,47
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|16,23
|
|Altın Gr.
|913
|913
|12,82
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.056
|6.207
|104,69
|
|Yarım
|2.927
|3.002
|50,65
|
|Çeyrek
|1.468
|1.501
|25,32
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,79
|
Seans Raporu
16:23
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16:38XU100
Endeks 2, 411 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 22, 648.00 milyon TL de
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16:38ENJSA
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 011, 710 adet işlem
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16:37SKBNK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 852, 277 adet işlem
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16:35MERIT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 35.40 lira fiyatla işlem gören hissede 543, 387 adet işlem
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16:34TKFEN
Yüzde -6.48 oranında düşüşle 19.62 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 641, 630 adet işlem