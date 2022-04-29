***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI550.029 7.257.452Net Dönem Karı (Zararı)11.824.882 8.319.371NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.027.175 -10.210.475Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-12.326.701 -9.807.049Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler299.526 -403.410Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-11.581.621 -937.310Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler26.322 -76.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-11.607.943 -860.816FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-11.783.914 -2.828.414Alınan Temettü16Alınan Faiz12.333.943 10.085.850FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.120.360 -81.059.165Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit18 1.201.175.389 1.251.650.665Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit18 -1.189.055.029 -1.332.709.830YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.670.389 -73.801.713NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.670.389 -73.801.713DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 34.920.511 108.722.224DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 47.590.900 34.920.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 7.690.370 9.030.407Ters Repo Alacakları5 40.015.890 26.012.706Finansal Varlıklar9 30.853.340 19.544.923TOPLAM VARLIKLAR78.559.600 54.588.036YÜKÜMLÜLÜKLERRepo Borçları5 803 696Diğer Borçlar6 98.430 72.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.233 72.911TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)78.460.367 54.515.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)54.515.125 127.254.919Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.824.882 8.319.371Katılma Payı İhraç Tutarı (+)18 1.201.175.389 1.251.650.665Katılma Payı İade Tutarı (-)18 -1.189.055.029 -1.332.709.830TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)78.460.367 54.515.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri11 12.333.943 10.085.850Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar11 282.491 9.792Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11 299.526 -403.410ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.915.960 9.692.232Yönetim Ücretleri8 -914.356 -1.152.966Saklama Ücretleri8 -24.944 -26.073Denetim Ücretleri8 -8.445 -11.965Kurul Ücretleri8 -15.367 -15.714Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri8 -68.014 -118.887Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -59.952 -47.256ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.091.078 -1.372.861ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.824.882 8.319.371NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.824.882 8.319.371DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.824.882 8.319.371http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025392BIST