***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.04.2022 11:33
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
550.029 7.257.452
Net Dönem Karı (Zararı)
11.824.882 8.319.371
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.027.175 -10.210.475
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.326.701 -9.807.049
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
299.526 -403.410
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-11.581.621 -937.310
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
26.322 -76.494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.607.943 -860.816
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.783.914 -2.828.414
Alınan Temettü
16
Alınan Faiz
12.333.943 10.085.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.120.360 -81.059.165
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.201.175.389 1.251.650.665
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.189.055.029 -1.332.709.830
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.670.389 -73.801.713
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.670.389 -73.801.713
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 34.920.511 108.722.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 47.590.900 34.920.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 7.690.370 9.030.407
Ters Repo Alacakları
5 40.015.890 26.012.706
Finansal Varlıklar
9 30.853.340 19.544.923
TOPLAM VARLIKLAR
78.559.600 54.588.036
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
5 803 696
Diğer Borçlar
6 98.430 72.215
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.233 72.911
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
78.460.367 54.515.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
54.515.125 127.254.919
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.824.882 8.319.371
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.201.175.389 1.251.650.665
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.189.055.029 -1.332.709.830
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
78.460.367 54.515.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 12.333.943 10.085.850
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 282.491 9.792
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 299.526 -403.410
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.915.960 9.692.232
Yönetim Ücretleri
8 -914.356 -1.152.966
Saklama Ücretleri
8 -24.944 -26.073
Denetim Ücretleri
8 -8.445 -11.965
Kurul Ücretleri
8 -15.367 -15.714
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -68.014 -118.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -59.952 -47.256
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.091.078 -1.372.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.824.882 8.319.371
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.824.882 8.319.371
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.824.882 8.319.371
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025392
BIST